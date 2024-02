Mantenimiento en la subestación Riomar: sectores sin luz este miércoles 28 de febrero

En la subestación Riomar, personal especializado en alta tensión de la empresa de energía Air-e este miércoles 28 de febrero continuará con la ejecución del mantenimiento y pruebas a equipos de potencia para la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio eléctrico a sectores del norte de Barranquilla.



Por tal motivo, el circuito Solymar presentará breves suspensiones de energía de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:00 p.m.



Este comprende los sectores: El Poblado, Andalucía (entre carreras 59B y 64 entre calles 86 y 90); Altos de Riomar (carrera 64 con calle 91 y calle 92 entre carreras 51B y 52B); Altos del Limón (entre calles 96 y 98 entre carreras 51B y 64 y carrera 51B entre calles 93 y 98); Santa Mónica (entre carreras 51B y 53 entre calles 90 y 92); San Vicente (entre carreras 49C y 53 entre calles 83 y 90) y Altamira (entre calles 88 y 90 entre carreras 49C y 50).



Asimismo, en la subestación Norte está programado el mismo tipo de trabajo como medida preventiva. En esta fecha, el circuito Norte 3 tendrá interrupción del servicio por cortos periodos de tiempo: de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:00 del mediodía entre las carreras 46 y 53 de la calle 110 a la altura del Cementerio Jardines del Recuerdo (entre Barranquilla y Puerto Colombia). En Puerto Colombia la carrera 51B del kilómetro 5 al kilómetro 7.



De otro lado, en la calle 75C con carrera 22A del barrio Nueva Colombia, se instalarán nuevos postes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.



En el circuito Rotinet, se realizará poda de árboles y cambio de postes de 8:50 de la mañana a 6:00 de la tarde con suspensión de energía en los corregimientos Arroyo de Piedra y Rotinet.

