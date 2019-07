Comunidades de Soledad se enfrentaron a la Policía por falta de luz

Habitantes de algunos barrios de Soledad, Atlántico, decidieron tomarse las vías de hecho debido a problemas con el servicio de energía en el sector. Los vecinos del barrio Las Moras bloquearon un sector de la calle Murillo, en protesta por la carencia del servicio. La manifestación, en la que civiles se enfrentaron a la Policía, se prolongó hasta la madrugada de este miércoles 24 de julio.

Ya habían pasado once horas sin luz en el barrio Las Moras y otras zonas del municipio de Soledad, luego de que a las 7 de la noche del martes fallara de nuevo un circuito de la subestación 20 de Julio.

A pesar de que la empresa Electricaribe anunciaba en la red social Twitter que el servicio podría restablecerse a la medianoche, esto nunca sucedió y la comunidad tuvo que soportar una noche más sin el servicio de energía.



La comunidad no aguantó más la situación y, motivada por la perdida de algunos alimentos que necesitaban refrigeración, decidió tomarse esta importante vía que conecta a Barranquilla con el municipio de Soledad.



"Lo que teníamos en las neveras se dañó y ahora quién nos responde. Aquí hay niños, gente que trabaja, pero no tienen que ver con nada y los recibos cada vez más caros", dijo una mujer afectada, quien no quiso revelar su identidad.

El servicio de energía fue restablecido solo hasta las 6 de la mañana de este miércoles. Sin embargo, tres minutos después la luz volvió a irse y finalmente a las 6:15 se restableció. "Esos bajos y llegadas de la luz de manera sorpresiva lo que hace es dañarnos las cosas que con esfuerzo adquirimos", denunció la mujer, ama de casa.

BARRANQUILLA