Carros de tracción animal, un mal que no se sustituye en Barranquilla

Ya no daba más. Según la denuncia pública de la Fundación Animal Colitas Callejeras, que reprodujo versiones de testigos, un caballo venía siendo maltratado a golpes por el propietario del vehículo de tracción animal que se desplazaba por toda la carrera 27.

Era aproximadamente el mediodía del 11 de noviembre, cuando el sol en todo su esplendor calentaba el pavimento. Mientras los transeúntes buscaban el mínimo espacio de sombra, el animal iba temblando, presionado por los golpes, hasta que dio el último paso, se desplomó y murió.



Es un caso de tantos que se presentan en las vías públicas de Barranquilla, donde la informalidad marcó 57,1 por ciento (incluyendo el área metropolitana) en el trimestre julio - septiembre de 2020, de acuerdo con el boletín del Dane.



Y donde el plan del rebusque significa una oportunidad para el ciudadano que trata de conseguir a diario sus tres platos de comida, al igual que el de su familia, sin olvidar los recursos para saldar arriendo de la vivienda y servicios públicos.

Precisamente uno de esos medios de rebuscarse es andar en una carreta halada por un caballo o burro, transportando basura, material reciclable o cajas de frutas y verduras a la venta. Todo en grandes cantidades, que significa un peso considerable con el que el animal debe lidiar.



Por eso, la Alcaldía de Barranquilla implementó en 2013 el programa de sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA), con la intención de mejorar las condiciones de vida de las personas que se dedican a esta actividad y de los animales.

Por lo general, cuando estos animales sufren de lesiones o agotamiento, terminan perdiendo la vida. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Las cifras del programa

En ese entonces, se avanzó con un censo que arrojó un total de 919 VTA, de los cuales se han sustituido 338, según las cifras que compartió a EL TIEMPO la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito.



Pero de pronto no se supo más del proyecto. Con base en las cifras del censo, la sustitución no superó ni el 50 por ciento. Por el contrario, continuó el mal en las calles de la ciudad. Por ejemplo el pasado martes 18 de noviembre, cuando la pata de un caballo quedó atascada en el desagüe de un canal, sobre una calle principal del norte de la capital del Atlántico.



Y así la Fundación Animal Colitas Callejeras, a través de su director Thom Nasseri, ha documentado cuatro casos de maltrato a animales con el uso de estos vehículos en la ciudad, en el periodo de los últimos tres meses.

También recordó el primero de esos cuatro. Inolvidable, según contó, porque fue testigo del hecho en aquel instante y el impacto fue importante. El caballo resbaló su pata en uno de los huecos de la alcantarilla, se fracturó y junto con la Policía Ambiental lo llevaron a un centro especializado.



No solo vieron cómo sufría el animal, sino la falta de recursos en cuanto a veterinaria, medicamentos e insumos para hacer un correcto procedimiento. Fueron dos horas de sufrimiento, mientras se le practicaba la eutanasia.

“Vemos poco compromiso por parte de los entes gubernamentales con el tema de la sustitución de tracción animal. Han pasado siete años y no se ha vuelto a tocar ese tema, y vemos que a diario los pobres caballos y burros están sufriendo maltratos”, manifestó Nasseri.



El defensor de animales en la ciudad recordó que, luego de que estos seres son víctimas de accidentes, la recuperación es compleja, pues generalmente están sometidos a maltrato y a largas jornadas sin alimento e hidratación, por lo que la mayoría de las veces se desploman y mueren.

Este panorama se ha vuelto común en las calles de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Llamado para ‘iniciar ya’

El caballo moribundo en plena carrera 27 de Barranquilla conmovió a todos. Entre ellos, al presidente del Concejo Distrital, Juan Camilo Fuentes, quien en más de una ocasión ha sentado su voz de protesta en contra de los casos de maltrato animal que ocurren en la ciudad y su área metropolitana.



De hecho, destacó Nasseri que, ante la falta de insumos para brindarle atención al animal de la pata fracturada, el cabildante se apersonó del caso junto con su veterinario de cabecera para asistir al caballo.



Pues esta vez la idea de Fuentes es atacar este flagelo desde la raíz, haciéndole un llamado a la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para “iniciar ya” el programa de sustitución de VTA.

“Uno más que pierde la batalla contra el maltrato animal. Esta práctica de carro de mula, atroz, cruel, brutal, etc., no puede seguir. ¿Hasta cuándo? No más”, expresó el concejal, quien acompañó la publicación en sus redes sociales con la foto del animal víctima.



En entrevista con este medio, Fuentes dejó ver su preocupación por la situación y recordó que este programa es tan importante como los proyectos de parques, arroyos y el Malecón; los animales y los carros de mula son también un tema de ciudad.



“En pleno siglo XXI, Barranquilla no puede tener ni permitir este tipo de actividades. Ya existe una ley que obliga a todos los Distritos y ciudades capitales a sustituir en su totalidad los vehículos de tracción animal”, indicó Fuentes.

El concejal agregó que con este programa no solo se busca la protección del animal, sino también brindarles una oportunidad a las personas que dependen de esta actividad. Espera que el inicio del mismo sea pronto.



“Tenemos una tarea larga. Es un compromiso del secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, de que se ponga las pilas y que inicie con el programa”, dijo Fuentes.

Proceso en 2021

Precisamente al ser consultada al respecto, la Secretaría de Desarrollo Económico comunicó que, para el 2020-2023, dentro de los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo ‘Soy Barranquilla’ está la puesta en marcha de una estrategia para el fortalecimiento de unidades productivas a partir de la intervención de zonas estratégicas de la ciudad, que incluye de forma prioritaria los Vehículos de Tracción Animal.



“La reactivación del proyecto fue contemplada desde el inicio de la administración, además, se ha venido trabajando de forma interinstitucional para que se pueda iniciar el proceso en el año 2021. Esta estará liderada por las secretarías de Tránsito y Seguridad Vial y Desarrollo Económico, así como de la Policía Ambiental”, informó la dependencia.



Esta secretaría añadió que se incluyen componentes de acompañamiento psicosocial, capital semilla, reconversión laboral, sustitución de vehículo y cuidado animal, con lo que se espera apoyar a los usuarios de VTA de Barranquilla.

Los caballos, visiblemente agotados, como el de la imagen, recorren las calles de la ciudad con grandes cargas. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Apenas se retome el proyecto, contemplarán impactar inicialmente a los pendientes por sustituir según el censo. Los beneficiados contarán con apoyo de alternativa productiva en la ideación de cada plan de negocio creado y el acompañamiento integral de la alcaldía a todo el grupo familiar.



Asimismo, en el marco de este programa, se realizará acompañamiento para el desarrollo productivo, actividades de control vial, bienestar animal, pedagogía y cultura con la comunidad en general, según comunicó la Secretaría de Desarrollo Económico.

Cuando este proceso se reinicie en 2021, puede que las condiciones de vida de los ciudadanos y animales mejoren, especialmente por estos últimos, quienes a diario sufren de maltratos disfrazados de rebusque.

