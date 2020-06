El drama de una mujer maltratada por su expareja desde hace dos años

Indignante. Así califican los internautas en las redes sociales la última golpiza que sufrió Arelys Naranjo por parte de su expareja, en Barranquilla, y que denunció a través de las plataformas digitales en la noche de este lunes.

De acuerdo con la publicación que hizo su hermana en Instagram, la mujer viene siendo víctima de los maltratos físicos que le ocasiona el hombre desde hace dos años. La última vez ocurrió este domingo y ahora tema de que su caso se convierta en un “feminicidio”.



En el video hecho público, la víctima expresó que “he sufrido agresiones por parte de él, lo he denunciado a la Fiscalía, a las autoridades y no me solucionan nada. No estoy trabajando porque me vive acosando y amenaza con matarme”.

Arelys, con 20 años y madre de dos hijos producto de esa relación, acusó al hombre de consumir drogas que lo impulsan a agredirla y alzó su voz de auxilio para evitar que los maltratos sigan y puedan comprometer, en el peor de los casos, su vida.



Ante el hecho, la Alcaldía de Barranquilla comunicó que la Oficina de la Mujer recibió el caso con la intención de brindarle ayuda psicológica y jurídica, además de acompañarla en el restablecimiento de los derechos.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se le brinda el acompañamiento a la joven desde este martes que hicieron visita hasta su residencia.

