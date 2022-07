Con el premio Best of the Best (Lo mejor de lo mejor) de TripAdvisor, fue reconocido nuevamente el Gran Malecón de Barranquilla, por pertenecer al 10 por ciento de las atracciones más populares del mundo.



(Lea también: Gran Malecón de Barranquilla ganó premio internacional de arquitectura)



En ese sentido, ya son cuatro años consecutivos los que lleva el espacio público más visitado del país (20 millones de visitantes) acumulando reconocimientos, desde que fue abierto hace cinco años.

Con 290 comentarios y una calificación de 4,5, los visitantes que han llegado al Gran Malecón cuentan su experiencia sobre el servicio, el espacio, su percepción y satisfacción de las instalaciones y lo que encuentran en ella. Es el espacio número 1 de 90 cosas por hacer en Barranquilla.



“Obra maravillosa al lado del río Magdalena. Lugar de esparcimiento para caminar, hacer ejercicio, degustar buenas comidas y disfrutar el clima tropical de esa bella ciudad”, se lee en uno de los comentarios de usuario de TripAdvisor.

Otros reconocimientos al Gran Malecón

TripAdvisor es la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo, con más de 988 millones de reseñas y opiniones de casi 8 millones de negocios, los viajeros encuentran ofertas de gastronomía, alojamiento y sitios para visitar.



El premio Travellers’ Choice, antes conocido como el Certificado de Excelencia, reconoce a los negocios que ofrecen consistentemente un excelente servicio y lo mejor en turismo, según quienes visitan cada lugar allí publicado.



A finales de junio pasado, el Gran Malecón del Río recibió el premio International Architecture & Design Awards 2022, en la categoría Recreation Landscape Design Built, entregado por Architecture & Design Community.



(Además: El proyecto que plantea endurecer requisitos para corralejas en Atlántico)

Más detalles del Gran Malecón del Río

Con este proyecto de desarrollo urbano, Barranquilla se consolida con una apuesta de transformación de ciudad que define su futuro a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales y el desarrollo social y económico de sus habitantes.



“Un modelo de ciudad donde todos caben y toda la ciudadanía puede disfrutar de puntos de encuentro como sus espacios públicos recuperados y como el Gran Malecón”, afirmó el alcalde Jaime Pumarejo.



El diseño y construcción del Gran Malecón hizo que Barranquilla volviera su mirada al río, le diera vida a la antigua zona industrial de la vía 40 y ofreciera un espacio público que une a las familias barranquilleras y a los visitantes en una extensión de 5 kilómetros, en los que cuentan con oferta gastronómica, recreativa, turística y cultural.



BARRANQUILLA

