Impactante video: hombre amenazó con detonar una granada y la Policía le dio de baja

Momentos de pánico se vivieron en la mañana de este martes 26 de diciembre en el municipio de Malambo (Atlántico), donde un hombre amenazó con detonar una supuesta granada. Hasta el lugar llegaron las autoridades.



Los hechos se presentaron en el barrio Colombia, del área metropolitana de Barranquilla, cuando un sujeto, con una mano metida en la mochila, permanecía asegurando que iba a activar un supuesto artefacto explosivo.

La situación llenó de zozobra y angustia a los vecinos del sector, quienes grabaron la situación y difundieron los videos en redes sociales para reportar lo que estaban viviendo antes de mediodía.



Mientras unos grababan, otros aprovecharon y alertaron a las unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que de inmediato acudieron hasta el lugar y verificaron el grave inconveniente.

Hombre que amenazaba con lanzar una granada fue neutralizado por la Policía en Malambo pic.twitter.com/e7nXqwhjJt — Luchovoltio (@luchovoltios) December 26, 2023

El relato de un testigo

“En estos momentos hay un operativo aquí en el barrio Colombia, frente a la tienda Las 15 letras. Se encuentra un individuo armado con las manos metidas en el bolso. La Policía lo tiene rodeado y el hombre no se quiere entregar. Dentro del bolso tiene un arma. Este individuo lo venían persiguiendo, se salió de la moto, el compañero lo dejó tirado y parece que él es el que tiene las armas en el bolso. Aquí no va a salir vivo, se va a hacer matar. Esa es la intención de él, no tiene escapatoria”, expresó un vecino.

#Atlántico | Momentos de pánico en el barrio Colombia, de Malambo, por un sujeto que amenazaba con detonar una granada.



🎥: Comunidad. pic.twitter.com/N4AZRCsLxS — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) December 26, 2023

En las grabaciones, se logra observar el momento en que un uniformado apunta su arma de dotación contra el individuo que se tornaba amenazante y dispara. Así lograron neutralizarlo y lo trasladaron herido a un centro asistencial, según versión de testigos.



El pronunciamiento de la Policía

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo, explicó que el sujeto fue reducido, tras ser señalado por la comunidad de portar un arma de fuego.



“Al ser requerido por las unidades policiales, esta persona esgrime un arma de fuego contra nuestros uniformados, quienes en una rápida reacción lo reducen. Es trasladado a un centro asistencial, donde desafortunadamente fallece”, cerró el alto oficial.

