“Estamos desesperado y aburridos. EPM tiene que responderle a la gente de Malambo, sino responden, entonces qué hacen aquí, que se devuelvan a Medellín”.



El duro reclamo le hizo la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, a la Empresas Públicas de Medellín (EMP), operador de Aguas de Malambo, ante los problemas que están viviendo los habitantes de este municipio, en el área metropolitana de Barranquilla, ante el deficiente servicio de agua potable y alcantarillado.

De acuerdo con las quejas de la comunidad y el alcalde Rumenigge Monsalve, hay problemas con el rebosamiento del sistema de alcantarillado y el servicio de agua potable no llega a muchos sectores.



Según Monsalve la empresa ha dicho que no tiene plata para realizar inversiones, que la gente no paga y que la operación del acueducto local es un mal negocio, pero él asegura que le pagan los subsidios, junto con la gobernación está realizando inversiones, que superan los 50 mil millones de pesos.



El alcalde dijo que pese a las explicaciones de EPM “No muestran interés en irse de Malambo, ni dejan que llegue otra empresa”.

Se están haciendo inversiones

La gobernadora del Atlántico se pronunció durante una visita a Malambo para dar inicio a la instalación de las nuevas redes de acueducto que beneficiarán a 5.600 habitantes, en la que el Departamento invierte 2.500 millones de pesos y que estará lista en cuatro meses, con las que se ampliará la cobertura del servicio de agua potable de un 87 por ciento a un 90 por ciento en el sector.

En algunos barrios de Malambo los habitantes deben esperar los carrotanques que son los que llevan el agua potable. Foto: Carlos Capella

“Nos permitirá llevar agua por primera vez a los barrios: Cristo Rey, Los Mangos, vereda El Carmen y Villa Concorde II, para que su gente no padezca comprando agua en carrotanques o buscándola en baldes caminando largos trayectos", afirmó la mandataria.



La mandataria reconoció que la comunidad está sufriendo por las complicaciones que hoy tienen con el alcantarillado. “Vamos hablar con la empresa, porque la empresa tiene que estar acorde al nuevo Malambo, inversiones nunca antes vistas”.

La reacción de la EPM



Ante el fuerte jalón de orejas de Noguera, el Gerente de Aguas de Malambo, Walther Moreno, dijo sentirse extrañado, al explicar que la Gobernación tiene asiento en la junta directiva de la empresa y desde hace tres años conoce la problemática con el sistema de alcantarillado local.



Según la empresa, el problema con el alcantarillado se debe a las aguas lluvias, que no tienen manejo, y eso no es responsabilidad de ellos, a lo que se suma el incremento de barrios subnormales.



En declaraciones a Emisora Atlántico, Moreno pidió a la Gobernación inversiones en acueducto y alcantarillado como las que hace en otros municipios, al recordar que se tienen que cambiar 50 kilómetros de las redes de alcantarillado y hasta el momento van 28.



“Las inversiones las hace el enteterritorial y se la entrega al operador”, subrayó Moreno, quien aseguró que los proyectos en lo que están invirtiendo la Gobernación del Atlántico en el municipio fueron presentados por ellos, y que muchos apenas están despegando.

