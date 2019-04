Madre e hija quemadas con ácido arrojado por hombre en Barranquilla

En la noche de este lunes, 9:00 pm, ocurrió en Barranquilla un ataque con ácido a madre e hija por parte de quien sería el esposo de la mujer, el presunto victimario fue capturado por la Policía antes de ser linchado por la comunidad, el sindicado permanece en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI).

El capturado responde a el nombre de Aris Miguel Saltarín Jiménez, según las autoridades tiene 54 años, y se dedica al oficio de albañil. Residente en el barrio Las Colinas de Sabanalarga, de donde vino para encontrarse con su ex pareja, a quien le entregaría un dinero para la alimentación de la menor, así lo afirmó la misma mujer afectada.



Los hechos se perpetuaron en la calle Murillo con carrera 38 de Barranquilla, barrio Chinquinquirá, lugar donde el hombre de 54 años citó a su ex pareja, la cual acudió el llamado con la menor en sus brazos.



Según la mujer, se originó una discusión entre Saltarín y ella luego de que le manifestará que no era posible que la menor pasara esta semana bajo su potestad, lo que enfureció al albañil y sacó una botella con ácido, la cual lanzó en contra de la madre e hija.



La menor de tres años de edad resultó con quemaduras de segundo grado en su hombro derecho, cuello y tórax. Por su parte, la mamá registra pequeñas quemaduras en los brazos.

Barranquilla