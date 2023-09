Luis Rafael Costa Solano, cantante vallenato reconocido como LuisRa Solano, habló por primera vez en la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía lo acusó del delito de homicidio agravado en grado de tentativa por supuestamente atacar con arma cortopunzante a su mánager en Barranquilla.

(En contexto: Así fue el ataque del cantante LuisRa Solano contra mánager: 'Lo maté para que respete').

Según el ente investigativo, el joven artista se molestó con Juan Sebastián Daza, aparentemente, por celos. Ambos estaban en el conjunto residencial del barrio Miramar, al norte de la capital de Atlántico.

Solano bajó al parqueadero del conjunto y con un extintor causó daños al carro de Daza. Luego, subió al apartamento, lo buscó en el baño y lo agredió.

"Empezó a darle con el cuchillo. Le dijo: 'Te voy a dejar ahí para que te mueras'. Él (Solano) le manifestó que al parecer se había metido con su novia. La víctima dijo que eso nunca ha pasado", relató el fiscal.

'No me acuerdo de nada': LuisRa Solano

LuisRa Solano y Juan Sebastián Daza. Foto: Instagram: @luisrasolano / Redes sociales

La primera audiencia, en la que la Fiscalía describió qué fue lo que habría pasado, fue suspendida porque Solano estaba inquieto y, según su abogado, no podía comprender las decisiones de la jueza de control de garantías. "Está exaltado y en conmoción por lo que ha causado este suceso", señaló la defensa.

Las diligencias se retomaron este 4 de septiembre. Tras escuchar los derechos que tiene en el proceso y ser cuestionado sobre si aceptaba cargos o no, Solano con la voz quebrada se mostró afectado.

"Me duele lo que le está pasando a Juancho (Juan Sebastián). No puedo aceptar cargos porque no me acuerdo de nada", expresó, a punto de llorar.

(Además: Tiroteo en Barranquilla: mediante fleteo ladrones intentaron huir con $ 12 millones).

La jueza decidió programar una nueva audiencia en los próximos días para definir la medida de aseguramiento contra el cantante, de 20 años.

Así fue el ataque del cantante LuisRa Solano contra mánager: 'Lo maté para que respete'

El cantante LuisRa Solano fue capturado por la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla-Redes sociales

Según la Fiscalía, luego de agredirlo en el baño en múltiples ocasiones con un cuchillo, Solano abandonó a Daza y bajó a la portería del edificio con rastros de sangre en su ropa.

Sin embargo, se encontró con los policías que habían sido alertados por la riña. "Cuando estaban realizando la captura, esta persona les manifiesta que 'arriba lo maté para que respete', por lo que se procede a esposar para resguardar la seguridad", recordó el fiscal.

(Vea: En video: capturan a presuntos responsables del asesinato de un policía en Barranquilla).

Audiencia contra LuisRa Solano. Foto: Archivo particular.

Para el ente acusador, el mánager tuvo heridas contundentes en el abdomen y otras partes de su cuerpo por las que debió ingresar a un hospital de manera urgente.



"Pretendía acabar con su vida", sentenció el fiscal.



Daza recibió una incapacidad de 45 días. Fue atendido en la Clínica Portoazul por las heridas que pudieron comprometer sus órganos vitales y se mantiene en recuperación.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS