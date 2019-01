Luis Trejos, el profesor que debió salir al exilio

Al profesor Luis Fernando Trejos Rosero le tocó salir del país con su familia, a consecuencia de las amenazas de muerte que recibió por haber expresado su opinión sobre temas de seguridad en Barranquilla y la región, que están relacionados con sus investigaciones académicas.

Trejos es un prestigioso docente-investigador, PhD en Estudios Americanos, de la Universidad del Norte y director del Observatorio sobre Dinámicas de la Confrontación Armada e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), del Centro de Pensamiento UNCaribe desde donde ha revelado investigaciones relacionadas con las ilegalidades y nuevas violencias que han surgido dentro el marco del pos acuerdo en el Caribe Colombiano.



Lo anterior lo conllevó a abordar temáticas relacionadas con el narcotráfico en la región Caribe y la relación de política e ilegalidad en La Guajira.



Además de sus habituales columnas de opinión publicadas en distintos medios de comunicación, sitios web y revistas especializadas y los análisis y conceptos que entrega a medios de comunicación como observador y experto en temas de seguridad.



La rigurosidad en sus datos, y la claridad y profundidad de sus análisis sobre el conflicto armado que se vivió en la región, sumado a los libros publicados sobre el tema, lo convierten en una de las voces académicas autorizadas para hablar sobre esta problemática.

Las amenazas

La vida se le comenzó a complicar al profesor Trejos desde el 18 de noviembre cuando en una entrevista a EL TIEMPO habló sobre los tentáculos de la banda delincuencial Clan del Golfo en Barranquilla.



“El día 5 de diciembre en la ciudad de Cartagena, en el marco del II Foro sobre Post-acuerdo en el Caribe, fui abordado por un hombre, quien me manifestó que debido a esa entrevista, algunos miembros del Clan del Golfo había expresado su inconformidad, no solo por la información resultado de las investigaciones académicas adelantadas sino por su divulgación en un medio de comunicación nacional ante lo cual se había dado la orden de asesinarme”, señala Trejo en la denuncia que presentó ante la Defensoría del Pueblo.



Simultáneamente, sostiene que fue víctima de hostigamientos por parte de algunas personas, una de ellas de nombre David Romo, quien coincidencialmente es homónimo de un funcionario de la Presidencia de la República que “ha venido quejándose reiteradamente ante las directivas de la Universidad por una entrevista realizada en Caracol Radio Barranquilla, relacionada con la opinión de expertos acerca de los 100 primeros días de la administración Duque”.



Asegura Trejos que el mismo hombre presentó derechos de petición la Universidad del Norte , “para que adoptara correctivos contra mi persona por las opiniones expresadas en la entrevista y concluye requiriendo información vinculada con los programas académicos en los cuales imparto docencia”.



Trejos ya está fuera del país, es un desplazado más cuya única imprudencia fue hablar y analizar de manera clara y profunda, la realidad de la región y la ciudad.



“No cabe duda que las amenazas y advertencias recibidas están directamente relacionadas con mi línea de trabajo académica”, sostiene en su denuncia, en la que implora al Estado, las garantías mínimas que “me permitan garantizar mi vida y la de mi familia”, ahora desde el exilio.