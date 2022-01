Más agentes en las calles y reforzar el componente investigativo y de inteligencia son dos de los puntos a trabajar de la Policía Metropolitana de Barranquilla en este 2022, según su comandante, el Brigadier General Luis Hernández Aldana.



Al realizar un balance de 2021, también miró al futuro inmediato, este año, en los que anunció el lanzamiento en próximos días de la estrategia ‘Barranquilla más segura’. EL TIEMPO habló con él.

¿Cuáles son los operativos que más destaca de 2021 en la Metropolitana de Barranquilla?

Gracias a las labores investigativas, a un trabajo diferencial realizado en coordinación con la Gobernación del Atlántico, con la Alcaldía de Barranquilla, con las alcaldías de los municipios del área metropolitana, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, se caracterizaron unas estructuras dedicadas al hurto, al homicidio y la extorsión que fueron impactadas, así como a varios actores criminales que habían afectado la tranquilidad y convivencia ciudadana.



La Policía dio contundentes resultados contra la delincuencia, logrando la disminución en delitos como el hurto a residencias (13 %) y hurto a comercio (4 %). De igual forma tuvimos un aumento del 32 % en capturas con un total de 6.949; aumento del 50 % en incautación de armas con 2.136, un aumento del 40 % en los allanamientos con un total de 380 (1,3 diarios aprox.). De igual manera se han capturado 222 personas por el delito de homicidio.



Hay que destacar el reciente esclarecimiento de los homicidios de taxistas gracias a una investigación desarrollada en tiempo récord que permitió las capturas de dos adultos y la aprehensión de un menor. De igual forma, las capturas de dos mujeres que se dedicaban al hurto y que cometieron el homicidio de un hombre en un hotel de la ciudad. Y la desarticulación de ‘Los Costeños k’, con lo cual se esclarecen 10 homicidios.



También destacamos la operación en la que resultó neutralizado alias ‘Victor Carlos’ o ‘La Máquina del Mal’ y las demás en las que se capturaron por lo menos 20 cabecillas de ‘Los Costeños’, ‘Los Rastrojos Costeños’ y ‘Los Papalópez’ como ‘JK’, ‘Caballo’, ‘Kalet’, ‘Miguelito’, entre otros.



De igual forma, hemos ubicado a 32 de los más buscados, unos fueron capturados, otros se entregaron, uno fue neutralizado. Así mismo, impactamos al grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ con incautaciones de estupefacientes y capturas de sus miembros como alias ‘Mortero’ y ‘Alzate’.

¿No siente que llegó a una ciudad que pide resultados inmediatos?

En materia de seguridad y convivencia ciudadana, todas las ciudades necesitan respuestas rápidas y efectivas. Barranquilla no es la excepción, y más que eso, por ser una ciudad que apunta al desarrollo, que va en constante crecimiento y sobre la cual se fijan los ojos del país, es necesario que la Policía respalde a la comunidad. Ese es nuestro compromiso, la Policía en la calle, más cerca al ciudadano. Y estamos trabajando de la mano con la Secretaría del Interior de la Gobernación, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, para articular esfuerzos y realizar un trabajo diferencial que permita garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.



Es así, realizando ese trabajo para la comunidad, como hemos desarrollado 71 operaciones que han permitido la afectación a igual número de organizaciones delincuenciales. Es un esfuerzo articulado con la Fiscalía que nos ha llevado a sacar de las calles a los miembros de 24 grupos dedicados al tráfico local de estupefacientes, seis al homicidio, 14 a la extorsión, entre otros.



Capturas como la de alias ‘El Negro Ober’ y el traslado de centros carcelarios de Juan Manuel Borré Barreto y de alias ‘Tommy Masacre’ también fueron respuestas inmediatas en ese afán por contener los hechos delictivos.

El actual comandante de la Policía Mebar llegó en lugar del general Diego Rosero.

El hurto callejero es una de las grandes preocupaciones de los barranquilleros ¿Será una de sus apuestas para el 2022?

Nuestra apuesta es por la comunidad. Devolver la tranquilidad a los vecinos, que la gente pueda disfrutar de una tarde en las terrazas de sus casas, pueda salir a la calle a pasear sin ningún problema y para eso estamos trabajando. En el 2021 tuvimos que ajustar las estrategias que estábamos implementando contra el hurto y en el año nuevo seguiremos trabajando no solo contra este delito, sino contra cualquiera que afecte a la ciudadanía. Por parejo impactaremos a los grupos delincuenciales de todo tipo, a la delincuencia común. Nuestra consigna es que Barranquilla se respeta y la haremos respetar.



Hemos creado una alianza con la Fiscalía para hacer una caracterización de quienes se dedican al hurto y recopilar el material probatorio necesario para que sean llevados a los estrados y paguen condenas ejemplarizantes.



Además, destacamos una estrategia de la Alcaldía Distrital, a través de la Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, denominada ‘Patrullas de Justicia’, que es una asesoría jurídica, un acompañamiento a las patrullas de los cuadrantes, a las unidades judiciales, a todos nuestros policías que capturen a personas por hurto. Lo que se busca es fortalecer todos los procesos para la recopilación de elementos materiales de prueba.



De igual forma, procuramos poder judicializar a las personas que se dedican al hurto, imputándoles también y en la medida en que las investigaciones y elementos probatorios lo permitan, el delito de concierto para delinquir con la finalidad de conseguir condenas más ejemplarizantes.

¿Qué plan tiene para este 2022?

Este nuevo año será de cambios. Tendremos más policías en la ciudad, reforzaremos el componente investigativo y de inteligencia porque impactaremos todas las organizaciones delictivas. Si en 2021 año superamos los 380 allanamientos, el 2022 serán más y así mismo serán las capturas. No bajaremos la guardia, no vamos a descansar ni un momento. Tenemos que responderles a los barranquilleros, seguiremos en las calles porque esa es el lineamiento de nuestro alcalde Jaime Pumarejo; de nuestra gobernadora, Elsa Noguera, y de nuestro director, General Jorge Luis Vargas.



En los próximos días lanzaremos nuestra estrategia ‘Barranquilla más segura’, la cual hemos creado con tres ejes fundamentales. El primero es el de prevención y disuasión, el cual consiste en todas las campañas de sensibilización contra los delitos, el trabajo de las patrullas del cuadrante, entre otras actividades. El segundo eje es el operacional para la disrupción del delito, con lo que se hará un trabajo focalizado contra los delitos de mayor impacto como el homicidio, el hurto y la extorsión. En este eje el trabajo se basa en los centros de fusión operacional, es decir, en la unión de todos los actores como la Fiscalía, el CTI, los entes territoriales y por supuesto la Policía con todas sus especialidades. El tercer eje es el de transparencia institucional, en el marco de la transformación de la Policía. Con este garantizaremos un mejor servicio a la comunidad y una lucha constante contra la corrupción, dejando a disposición de la ciudadanía la línea anticorrupción, la cual quedará habilitada prontamente.



Seguiremos trabajando en nuestra política marco en seguridad y convivencia y unos lineamientos del señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa que tienen que ver con la lucha contra el tráfico de drogas (1.144 capturados por tráfico de estupefacientes y 712.708 gramos de estupefacientes incautados en 2021), la lucha frontal contra el crimen organizado (744 capturas por orden judicial y 6.244 en flagrancia), seguridad y convivencia y el trabajo articulado con todas las autoridades.



De igual forma continuaremos con las Brigadas Contra el Homicidio con las cuales hemos contenido este delito. Es una estrategia creada por la Región de Policía Número 8, en cabeza de mi general Julio César González Bedoya, que consiste en grupos de 100 policías en 50 motos que realizan caravanas y demás actividades preventivas y de contención en horarios y puntos focalizados. Con esta estrategia logramos una contención efectiva de los homicidios y por eso durante el 2022 es importante que sigamos en su ejecución.

Sobre las organizaciones dedicadas exclusivamente a las extorsiones, ¿cómo combatirlas?

Durante 2021 capturamos a 211 personas por el delito de extorsión, entre ellas alias ‘Junior’, alias ‘Dieguito’, ‘El Negro Ober’, ‘El Gordo’ ‘Mauricio Postobón’, entre otros, que intimidaban a transportadores y a comerciantes. De igual forma incautamos 20 armas de fuego y 12 granadas en allanamientos planeados para contener este delito. Realizamos 11 allanamientos en centros carcelarios y 17 operaciones. Hemos logrado que a 64 personas capturadas por extorsión también se les imputara el delito de homicidio y hemos evitado que la comunidad pague 2.035.349.000 millones de pesos a los extorsionistas. Pero nada de esto es suficiente sin la colaboración de la comunidad. Por eso les pedimos a todos a que se unan a la campaña ‘Yo no pago, Yo denuncio’, alertando de cualquier situación a través de la línea gratuita 165 del Gaula. Hemos tenido una efectividad del 78 % en el esclarecimiento de casos, el otro 22 % aún sigue en investigación.



El Gaula de la Policía está altamente capacitado para combatir la extorsión. Todas las semanas esclarece casos, pero es necesario motivar a los ciudadanos a que denuncien. No vamos a permitir que unos pocos nos roben la tranquilidad.



Todas estas personas que han sido capturadas enfrentan procesos judiciales que podrían derivar en condenas que oscilan entre los 8 y 15 años de prisión. Pero hay que tener en cuenta que se están haciendo labores investigativas porque es posible que se les puedan imputar otros delitos como el homicidio.



El general Luis Hernández Aldana ha pedido confianza a la ciudadanía.

En Barranquilla hay una percepción de que la Policía no ha podido con este delito, ¿cómo recuperarla?

Durante años la Policía ha propinado certeros golpes a los grupos delictivos que se dedican a este delito. Ellos han tenido que reorganizarse, tratando de subsistir en esta renta criminal, cambiando sus modus operandi, pero la Policía también cambia o ajusta sus estrategias. La neutralización de alias ‘Víctor Carlos’ derribó un mito de inseguridad, la captura de ‘el Negro Ober’ demostró que no hay sitio donde puedan esconderse de la autoridad y que a alias ‘Tommy Masacre’ se le hayan hecho 15 imputaciones por extorsión y que además haya sido trasladado a una cárcel de máxima seguridad, es prueba de que no hay impunidad en este delito. En tiempo récord desmantelamos a ‘Los Rastrojos Costeños’, que revivió el fantasma de la extorsión a empresas del transporte público, asesinando a conductores y lanzando granadas. No hay un mensaje más contundente que hoy podamos decir que en máximo un mes acabamos con este grupo delincuencial.



La comunidad puede confiar en su Policía porque no paramos ni un segundo en esta lucha contra la extorsión y los demás delitos.

¿Cómo atacará de raíz a las estructuras criminales que tienen presencia en esta capital?

En Barranquilla hay grupos delincuenciales comunes organizados que hemos desmantelado gracias a un trabajo de investigación criminal y de inteligencia. Reforzando este componente investigativo mantendremos un control frente a las intenciones delictivas de cualquier grupo. La Policía no discrimina si se trata de un grupo pequeño o grande, a todos los impacta por igual. Nuestro compromiso como ciudadanos es velar por la seguridad y es por eso que agotaremos todos los recursos logísticos y humanos para combatir cualquier foco de delincuencia, como lo hemos venido haciendo. Durante el 2021 capturamos a 6.988 personas por diferentes delitos, incautamos 2.209 armas de fuego y esto es muestra de que ese trabajo que hemos venido realizando sí da resultados positivos.

Otro tema difícil de tratar es el de las riñas... ¿Qué hacer cuando se acerca una temporada como carnavales?

Barranquilla es la casa de la Selección y ha sido anfitriona de grandes eventos como el Congreso Mundial de Juristas con presencia del Rey de España, tuvimos la Asamblea del BID, eventos internacionales que le dan realce a la ciudad y hemos salido adelante sin ninguna afectación.



En cuanto al tema de Carnaval entendemos que es la fiesta más importante de la ciudad, que Barranquilla se convierte durante cuatro días en el centro cultura del mundo y, es por eso, que tenemos un compromiso de trabajar arduamente para que no haya situaciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana durante esta celebración. Estamos organizando unos planes de la mano con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Gobernación del Atlántico para tener un servicio policial efectivo en todo momento. Sin embargo, la labor policial no es suficiente sin el buen comportamiento de la comunidad, es por eso que invitamos a gozar con tolerancia y a no excederse en el consumo del licor, teniendo en cuenta que muchos de los casos de homicidios y lesionados son producto de la intolerancia.



De Igual forma destacamos el apoyo constante de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, desde donde se nos ha brindado la ayuda necesaria y se dispone de la llegada de más hombres para reforzar la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, sobre todo, en la temporada de Carnaval. Por disposición de mi general Jorge Vargas, director de la Policía, se dispuso el fortalecimiento del talento humano, nuevos policías y además de eso, la Alcaldía de Barranquilla entregó 500 becas para jóvenes barranquilleros que quieren ser policías y que tan pronto terminen sus actividades académicas y de entrenamiento, regresarán a prestar su servicio a la ciudad.



No dejamos de trabajar de manera articulada en la cultura ciudadana, toda vez que es notable el aumento de casos de intolerancia que terminan con personas lesionadas o en homicidios.

En el suroccidente y suroriente están los índices más altos de inseguridad, ¿cuáles son las estrategias para recuperar la tranquilidad en esas zonas?

Esta es una policía que se ha volcado a las calles, que pretende cada día estar más cerca al ciudadano. Recibir información de la comunidad, acompañarla en cada barrio en la lucha contra todos los delitos. Es por eso que hacemos un trabajo comunitario permanente en los barrios del suroriente y suroccidente. De la mano de la Alcaldía hemos creado 781 frentes de seguridad conformados por 39.377 personas, otros 662 han sido fortalecidos. Hemos realizado 151 encuentros comunitarios y 6.407 campañas de prevención. Todo esto sumado al trabajo operativo del que ya hemos hablado es el punto de partida para que comencemos este nuevo año enfocados en fortalecer y mejorar las estrategias que hasta el día de hoy nos han traído excelentes resultados.



En esta articulación con la Alcaldía, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la comunidad se han entregado a frentes de seguridad alarmas con botones de pánico, cámaras de seguridad de alta tecnología y luces estroboscópicas que permiten una mayor disuasión. Esto acompañado de capacitaciones a los miembros de la comunidad, ha afianzado esa relación entre Policía y ciudadanía.



De igual forma, la Fiscalía priorizó algunos delitos como el homicidio, la violencia intrafamiliar y violencia sexual y estamos trabajando en conjunto con la finalidad de contener estos delitos.



También estamos haciendo un fortalecimiento operacional contra el tráfico local de estupefacientes porque debemos evitar que las drogas lleguen a las manos de nuestros niños y adolescentes.

En términos delictivos, ¿qué es lo que más preocupa del área metropolitana de Barranquilla?

Durante el 2021 hemos evidenciado un comportamiento delictivo en varias zonas del área metropolitana, inicialmente en el municipio de Puerto Colombia, donde se realizó un trabajo operativo que nos permitió contener los casos de homicidios y el tráfico de estupefacientes. Lo mismo ha sucedido con Soledad y Malambo, donde seguimos haciendo un trabajo diferencial focalizado en impactar a los grupos delincuenciales comunes organizados dedicado al tráfico local de estupefacientes, a la extorsión y al hurto, delitos conexos al homicidio.



Por disposición de la Dirección Nacional de la Policía se creó un comando operativo que cubre a Soledad y Malambo con el que se ha realizado una contención del homicidio. Hay que resaltar que en un alto porcentaje las víctimas de homicidio tenían anotaciones judiciales. Tenemos una coordinación de todas las especialidades de la Policía y las alcaldías de los municipios para prevenir y contener los hechos delictivos.



Leonardo Herrera D.

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @leoher69

