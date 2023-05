El cantante de música vallenata, Luifer Cuello, captó el momento en que fue víctima de un robo cuando caminaba por una calle del norte de Barranquilla.



De acuerdo con la versión del artista, oriundo de Valledupar, se acababa de bajar de su vehículo, en el sector de Riomar, y se dispuso a grabar una historia para sus seguidores en las redes sociales, cuando sufrió el percance.

En el video que él grababa, expresa: “Reporte del clima aquí en Barranquilla, está haciendo el papá de los calores, que el diablo salió corriendo y dejó el trinche…”.



De pronto, lo interrumpió el raponazo de la gorra, por parte de unos individuos que iban a bordo de una motocicleta y emprendieron la huida. En medio del hurto, al cantante se le cae el celular y este sigue grabando.



“¡La gorra! Me robaron la gorra”, lamenta el hombre tras el susto. Otros ciudadanos que presenciaron el hecho pasan corriendo sobre el celular e intentan alcanzar a los individuos.



El relato del cantante después del susto

Ya más calmado, el valduparense lamentó en otro video este nuevo caso de inseguridad justamente en el momento en que se encontraba generando contenido no solo para su proyecto musical, sino también el gastronómico.



“De repente, pasa una moto y me estira el brazo. Yo me imagino que iba por la cadena. Total, me robó la gorra. No es que se robe la gorra, porque ¿cuánto puede costar una gorra? Es la inseguridad tan brava que estamos viviendo”, expresó Cuello.



El cantante, intérprete de canciones como ‘A chillar a otra parte’ y ‘No aguanta’, supone que al individuo le llamó la atención los accesorios que llevaba en el cuello, pero solo alcanzó la cachucha.



“Gracias a Dios yo no ando con oro ya desde que me robaron en Medellín”, cerró el artista en su relato.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla