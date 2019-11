Congresistas del Atlántico, contra el alto cobro de peajes desde enero

El incremento a los tres peajes de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, fue frenado hasta enero por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sin embargo los congresistas atlanticenses Efraín Cepeda y César Lorduy anunciaron este viernes que buscarán que se reconsideren los valores que se van a cobrar por parte de la Concesión Costera ya que, según confirmó el Gobierno, apenas se acabe el 2019 se aplicarán a tarifa plena que se sube hasta en un 30 por ciento.

El alza se inició el pasado 8 de noviembre y esta semana tuvo que ser suspendida debido a las protestas y malestares de la comunidad y conductores en general.



Parea el senador Efraín Cepeda es urgente iniciar una discusión con el ministerio de Transporte y la ANI para que las tarifas se revisen antes que sean cobradas.



El representante a la cámara César Lorduy, por su parte, aseguró que el incremento del peaje aprobado en el 2014 fue realizado a espaldas de la comunidad y pactado en el contrato entre el concesionario y el gobierno.



"Nunca he visto un cobro tan exagerado en un peaje y no creo que nos toque a nosotros en Atlántico asumir ese incremento. Vamos a dar la lucha y se plantea un peaje con tarifa diferencial para las comunidades, pero eso es un paño de agua tibia. Lo que tenemos que conseguir es que no se haga un cobro tan exagerado", sostuvo Lorduy.



"Todo se ha hecho a espaldas de la ciudadanía y el Gobierno tiene que velar porque eso se dé de esa manera. Asumimos que es de buena fe", agregó el senador Cepeda.

BARRANQUILLA