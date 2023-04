Un bajo perfil tenían las nueve personas capturadas por presunto lavado de activos con empresas fachadas desde Barranquilla, y las cuales buscaban, según la Fiscalía General de la Nación, dar apariencia de legalidad a millones de sumas de dinero que fueron enviadas del exterior.



Los recursos para lo mismo eran provenientes de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, de acuerdo a la información suministrada por el ente investigador.

Estas personas habrían concretado desde las empresas de papel creadas para tal fin, al menos 364 operaciones y casi 600 cheques por valor superior a los $100 mil millones de pesos.



“Los elementos de prueba indican que esos dineros, al parecer, fueron puestos en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros contactados para cobrar o endosar cheques, entre otras maniobras”, señaló la Fiscalía.



¿Quiénes son?

Los procesados ​​fueron identificados como: Faride Cure De La Espriella, Yanith Paola Alcalá Serpa, Yoisy Estefany Llanos Vanegas, Antonio Luis Bernier Castilla, Samuel Morgado Pinzón, William Javier Abdala, Pedro Antonio Berrio, Andrés Felipe Álvarez y Oswaldo Cotes García.



De acuerdo con una fuente consultada por EL TIEMPO, de las nueve personas capturadas, ninguna figura con empresas legalmente constituidas.



"Fueron cogidos o se prestaron para ser señuelos con las empresas de papel y ellos mismos eran quienes hacían los retiros y giros", contó la fuente.



Solo sobre Faride Cure De La Espriella se pudo establecer que, por un tiempo, estuvo al frente o figuraba como propietaria de un bar en la calle 84.



'Se han calificado como comerciantes y abogados'

Los dineros provenían de China, Panamá, EE.UU., República Dominicana, entre otros. Foto: Tomada de la audiencia

Que no parezcan personas que cometen delitos, no quiere decir que no estén asociados a la delincuencia FACEBOOK

A través de audios, la Fiscalía General de la Nación aseguró que estas personas "se han calificado algunos como comerciantes, otros con distintas profesiones como abogados, con perfiles de ciudadanos comunes y corrientes, pero no quiere decir que, por esta circunstancia en particular, que no parezcan personas que cometen delitos, no estén asociados a la delincuencia. El tipo de delincuencia a la que están asociados es una delincuencia de gran poder y de grandes tentáculos", dijo la fiscal del caso.



Afirmó que la organización que aparece relacionada con estas personas, tiene que ver con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, pedido en extradición por los Estados Unidos.



Alias ​​el Chiqui, como también se le conoce, fue imputado en mayo de 2022 por lavado de dinero.



"Las empresas recibieron dinero del exterior, particularmente de empresas de Hong Kong y Turquía, y no cuentan con capital de ingreso que soporten dichas transacciones ni cuentan con información que permitan inferir una infraestructura de clientes o proveedores, lo que probablemente se trate de empresas fachadas constituidas exclusivamente para ingresas dichos recursos", señaló la fiscal.

Las 11 empresas de papel que se usaron para el blanqueo tienen sede en Barranquilla.



Además, aseveró la Fiscalía, la empresa principal en el proceso y la que más ganancia habría obtenido está liderada por Samuel Morgado Pinzón, uno de los hombres procesados.



"El señor Samuel Morgado ejecutó voluntaria y conscientemente durante un lapso de tiempo representativo, a una empresa fachada a la que estaba llegando dinero ilegal y que ingresó a nuestra economía nacional. Esto ocurrió de manera repetitiva y permanente", advirtió la fiscal.



Asimismo, indicó que estas personas también tendría relación con Abdul Mauricio Harb Gómez, conocido como el 'Señor de los anillos', acusado de ser el líder y cerebro de una red de lavado de activos que lavó al menos durante 6 años, alrededor de 6 millones de dólares.



A los capturados los procesarán por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Ocho de los nueve procesados fueron cobijados con detención domiciliaria, uno afrontará el proceso en libertad.

