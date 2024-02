Los sectores que este jueves 29 de febrero no tendrán luz en Barranquilla

En los sectores de la calle 99 con carrera 59B y carrera 58 con calle 98, en el barrio Altos del Limón del norte de Barranquilla, este jueves 29 de febrero se realizarán trabajos eléctricos y de mantenimiento al interior de los conjuntos residenciales Altos de Bonavista y Toledo.



Por tal motivo, la empresa de energía Air-e informa que se requerirá suspensión del servicio de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Debido a esta labor, que será realizada por terceros, también se presentarán breves suspensiones de energía, de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m., de la calle 98 a la calle 106 entre carreras 53 y 65, en Altos del Parque.



De otra parte, en el municipio de Baranoa se desarrollarán obras de modernización de red con suspensión del servicio eléctrico de 8:40 de la mañana a 6:00 de la tarde en el sector Barahona.



Mientras que de 8:40 a.m. a 9:10 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. las suspensiones se percibirán en los sectores: Santa Elena, Villa Andrea, Piñique, Chambacú, Loma Fresca Norte, Loma Fresca Sur, Pradito, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Congora, San Martín; el corregimiento Sibarco y la vía que desde Baranoa conduce hacia Sibarco.

