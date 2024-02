Los sectores en Barranquilla que este viernes primero de marzo no tendrán luz

En circuitos de Barranquilla, Baranoa, Usiacurí y Polonuevo, están programados la realización de trabajos preventivos de mantenimiento y lavado de redes eléctricas por parte de la empresa Air-e para este viernes 1 de marzo.



(Adeemás : Así funcionará el PAE en Barranquilla: madres de familia en los comedores escolares)



Por requerimientos técnicos estas labores, que tienen la finalidad de garantizar calidad y continuidad en la prestación del servicio a los usuarios, serán desarrolladas con suspensión temporal de energía en los siguientes horarios:

Circuito Auxiliar 1, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: La Luz, Rebolo, Barranquillita (las calles 2 y 3 y las carreras 41 y 43); centro (entre calles 10 y 11 entre carreras 39 y 41).



Circuito Unión 6, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: Santa Helena, Simón Bolívar (calle 30 entre carreras 2 y 4B); Soledad: El Tucán, Santa Inés, Los Arrayanes, Hipódromo y Las Marinas.



Circuito Silencio 12, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: La Libertad, La Manga, La Paz, Ciudad Modesto, La Esmeralda, carrera 21B entre calles 73B y 75 (Nueva Colombia) y entre calles 84A y 86 entre carreras 21D y 25A (Por Fin).



Circuito Usiacurí, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Baranoa: Urbanización San José, Once de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla, El Encanto; Usiacurí; carretera Usiacurí - Baranoa.



Circuito Polonuevo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Polonuevo, corregimiento Pital del Carlín, vía Polonuevo - Santo Tomás, Vereda Los Manguitos, sectores aledaños a la entrada hacia Santo Tomás y la carretera Baranoa - Polonuevo.

Otros trabajos eléctricos en Barranquilla



Por trabajos de alta tensión para mantenimiento a equipos de potencia en la subestación Las Flores, de 12:30 del mediodía a 4:00 de la tarde permanecerán sin energía los sectores: Las Flores, vía 40 con calle 110, carrera 10 con calle 5, carrera 10 con calle 7, carrera 10 con calle 26, Monómeros, Agregados y Concretos, Dimar In Red, Parque Industrial Río Norte II y Cootranorte.



En sectores del norte de la ciudad, Air-e trabajará en mantenimiento de redes y transformadores: de 7:50 a.m. a 12:44 del mediodía en la carrera 57 con calle 79, en Altos del Prado; en el barrio Villa Country será de 12:44 del mediodía a 6:00 p.m. en la carrera 55 con calle 79; y de 7:50 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 55 con calle 78.



Mientras tanto, en la carrera 19 con calle 64C, en el barrio El Valle, se cambiarán redes y postes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.



Por último, en el barrio Las Malvinas de 7:50 a.m. a 6:00 p.m. se cambiarán elementos eléctricos de la calle 82 a la calle 97 entre carreras 7B y 8D. En otros sectores, las interrupciones de energía serán por breves periodos de tiempo, de 7:50 a.m. a 8:20 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. de la calle 87 a la calle 97 entre carreras 9A y 9C (Evaristo Sourdis) y de la calle 82 a la calle 97 entre carreras 7B y 8D.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70