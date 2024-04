Los sectores de Barranquilla y el Atlántico que estarán 8 horas sin luz este martes

En algunos circuitos en el sur de Barranquilla y municipios del Atlántico como Soledad, Sabanalarga y Galapa, la empresa Air-e este martes 2 de abril realizará adecuaciones técnicas y lavado en las redes con el fin de garantizar continuidad y calidad del servicio de energía.

Este trabajo se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde con suspensión de energía en los siguientes circuitos:

Circuito Unión 6: Barranquilla: Santa Helena, Simón Bolívar (calle 30 entre carreras 2 y 4B). Soledad: El Tucán, Santa Inés, Los Arrayanes, Hipódromo y Las Marinas.

Circuito Ferry: Barranquilla: Simón Bolívar (entre calles 24 y 26 de la carrera 6 a la carrera 6D y entre calles 17 y 18 entre carreras 6A y 7C). Soledad: Costa Hermosa y La Rivera.

Circuito Caracolí 5: Soledad: Almendros, Urbanización Villa Angelita I, Urbanización Villa Angelita II, Ciudad del Parque, Urbanización Los Almendros Etapa 5, Los Cerezos y Sevilla Real. Galapa: Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, Barrio Arriba, Centro, El Carmen, Los Almendros, Gerlein, carrera 21A (Trocha Galapa - Soledad), sectores y fincas aledañas a la carretera El Anon.

Circuito Veinte de Julio 13: Soledad: Parque Muvdi, Villa Muvdi, Villa de las Moras II, Villa de las Moras I, Villa Katanga, Villa Katanga II (entre calles 46 y 54 entre carreras 22 y 24), La Viola (entre calles 56 y 56b entre carreras 16D y 17D) y Las Colinas (entre calles 55A y 56A entre carreras 17 y 17C).

Circuito Sg-03: Sabanalarga: Los Robles, Isabel Cristina, San Carlos, Las Mercedes, Getsemaní, Avenida Ribson, entre la calle 21 y 28 de la carrera 24 hasta la 34 (El Paraíso), entre calles 21 y 23 de la carrera 17 a la 21 (centro), vía Sabanalarga – Hacienda Las Delicias, Finca El Oasis, Alianza SSR, Hacienda Las Delicias, Pozo Acueducto No. 1, 2 y 3, Finca El Milagro, Finca Mi Refugio, Finca Villa Fortuna y Finca Santa Rosa.

En la subestación Malambo se realizará mantenimiento de equipos de potencia de 8:00 a. m. a 11:00 a.m. Durante este horario permanecerá sin energía el circuito Malambo 8. Los sectores son: Parque Industrial Pimsa y sectores aledaños a la vía Malambo-Sabanagrande.

Otros trabajos eléctricos programados

En Barranquilla, en la carrera 32 con calle 68C del barrio Olaya, se cambiarán postes y redes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Air-e realizará mantenimiento de redes y transformadores en los sectores de Ciudad Jardín de 7:50 a.m. a 11:00 a.m. en la calle 82 con carrera 42G y de 11:20 a.m. a 1:35 p.m. en la carrera 42H con calle 80. En Los Alpes se hará de 1:45 p.m. a 3:55 p.m. en la calle 87 con carrera 42B1, y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 84C con carrera 42D.

Asimismo, está programado este trabajo en los horarios: de 7:50 a.m. a 11:00 a.m. en la carrera 53 con calle 132 (Urbanización La Playa); de 11:20 a.m. a 1:35 p.m. en la Avenida Las Dunas - Avenida Los Cocos (La Playa Rural); y en Villa Santos de 1:45 p.m. a 3:55 p.m. en la carrera 49C con calle 102 y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 50 con calle 98A.

En el municipio de Baranoa, Air-e avanza en las obras de modernización de redes eléctricas del barrio Barahona. En esta ocasión los trabajos se presentarán en la carrera 6A de la calle 13 a la calle 19, de 6:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Finalmente, personal externo a Air-e informa la ejecución de trabajos eléctricos de 7:35 de la mañana a 4:15 de la tarde en el circuito Oriental que comprende sectores en Sabanagrande como: kilómetro 4 carretera Oriental, Villa Lía, Finca La Fortuna, Urbanización Ciudadela Santa Sofía, Centro Recreativo Villa Lía, Mi Casita Manga, Granja Villa Lía y Finca La Gracia de Dios.

Otros clientes percibirán suspensiones de energía por breves periodos de tiempo, de 6:55 a.m. a 7:35 a.m. y de 4:15 p.m. a 5:10 p.m. en la zona rural de Malambo, Urbanización Malambito, Vereda Tamarindo, Fundaciones de Lima, vía Malambo – Sabanagrande y sectores aledaños a la entrada del municipio de Sabanagrande.