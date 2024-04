Los sectores de Barranquilla y el área metropolitana que estarán sin luz este lunes

Con la finalización de la Semana Santa, la empresa de energía Air-e retomará sus planes de trabajos programados de mantenimiento preventivo e inversión en la red de distribución, este lunes 1 de abril.

En Barranquilla, de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 68 con carrera 49, del barrio Boston, se realizará cambio de poste y red eléctrica.

Se cambiarán postes y redes en el sector del municipio de Santa Lucía de la carrera 7 con calle 9 (Arriba), de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Trabajo programado en Puerto Colombia

Air-e ejecutará labores de mantenimiento en la línea que suministra energía al municipio de Puerto Colombia para lavado de redes eléctricas y poda de árboles con el fin de evitar afectaciones en la operación del servicio.

Por tal motivo informa a los usuarios que en los circuitos que distribuyen energía a esta población se percibirán breves interrupciones del servicio mientras se realizan maniobras al inicio y final del trabajo. Los horarios serán:

Circuito Puerta de Oro 1, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores: Altos de Pradomar y carrera 46 del kilómetro 10 hasta Altos de Pradomar.

Circuito Puerta de Oro 2, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, Ciudad del Mar; sectores aledaños a la carretera antigua a Puerto Colombia con kilómetro 10, calle 135 entre carreras 51B y 53, carrera 26 entre calles 135 y 3B y calle 3B de la carrera 13 a la carrera 26 (Villa Campestre).

Circuito Puerta de Oro 3, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores: Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 10 hasta los corregimientos Salgar y Sabanilla.

Circuito Puerta de Oro 4, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores: municipio de Puerto Colombia; Vía al Mar kilómetro 7 desde colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes de Puerto Colombia, Papiros y Marahuaco.

Circuito Puerta de Oro 5, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores: carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 2 al kilómetro 13.

Igualmente, comprenderá el circuito Nueva Barranquilla 8, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. en los sectores de Barranquilla: de la calle 100 a la calle 110 entre carreras 47 y 51B, del barrio Villa Santos.

Por el desarrollo de esta labor se podría presentar suspensión del servicio en el circuito Puerta de Oro 3, de 12:00 a.m. a 4:30 a.m. en sectores como: Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado y la carrera 46 vía Puerto Colombia desde el kilómetro 10 hasta los corregimientos Salgar y Sabanilla.

Cortes en otros municipios

Para este lunes en el circuito Usiacurí se desarrollarán labores de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Las mejoras programadas comprenderán la adecuación y lavado de redes eléctricas en el municipio Usiacurí, en los sectores de Baranoa: Urbanización San José, Once de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla, El Encanto; y la carretera Usiacurí - Baranoa.

