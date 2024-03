Los sectores de Barranquilla que este miércoles 20 de marzo estarán sin luz

personal especializado de Air-e en alta tensión trabajará en mantenimiento preventivo para lavado de equipos de potencia dentro de la subestación Silencio.

Por tanto, la empresa informa que algunos circuitos asociados percibirán breves suspensiones de energía:

Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo) y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).

Circuito Florida, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín) y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas) - Riesgo Por Sobrecarga.

Por el desarrollo de esta labor se podría presentar suspensión del servicio en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. Sectores: Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36) y La Paz (de la calle 87 a la calle 108 entre carreras 13B y 22).

Mantenimiento en el área metropolitana

En sectores del municipio de Puerto Colombia, la empresa de energía Air-e desarrollará labores de mantenimiento y adecuación en la infraestructura eléctrica este miércoles 20 de marzo, de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Mientras se desarrolla la labor de mejora programada, se requerirá interrupción del suministro de energía en los siguientes sectores: carrera 51B vía a Salgar Los Manatíes (Final de Línea) - Sabanilla (Monte Carmelo), kilómetro 8 vía Puerto Colombia, carrera 46 antorcha puente 253 (Norte Zona 2) y en la carrera 46 poste 146 vía a Puerto Colombia (Eduardo Santos (La Playa) / Lagos de Caujaral).

Igualmente, en esta población habrá instalación de poste de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 2 con carrera 7 sur, en el sector Vistamar.

De otro lado, en Soledad se realizará mantenimiento de redes y transformadores en los horarios y sectores: de 7:40 a.m. a 12:00 del mediodía en la calle 72A con carrera 22, en Villa Estadio; en Primero de Mayo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 55 con calle 14A y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 17 con carrera 52 esquina (Primero de Mayo).

Por último, en Malambo de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde se cambiarán postes en la calle 4A1 con carrera 4 sur, en el barrio La Luna.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70