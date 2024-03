Los sectores de Barranquilla que estarán sin luz esta sábado 23 de marzo

En sectores del barrio San Isidro de Barranquilla se desarrollarán trabajos eléctricos por parte de personal externo a Air-e, este sábado 23 de marzo.

Por tanto, la empresa informa que se requerirá la suspensión del servicio en la carrera 26 entre calles 52 y 53D, de 8:15 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por otro lado, en el municipio de Soledad Air-e tiene programada la ejecución de mantenimiento en redes y transformadores en horarios y sectores como: de 7:40 a.m. a 10:00 a.m. en la calle 23 con carrera 14 (La Floresta); en San Antonio de 10:15 a.m. a 12:00 del mediodía en la calle 25 con carrera 15 y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en la carrera 15B con calle 25A; y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 34B con calle 56 (Las Gaviotas).

Trabajo programado en Puerto Colombia

Personal de mantenimiento ejecutará trabajos en la línea que suministra energía al municipio de Puerto Colombia para lavado de redes eléctricas y poda de árboles con el fin de evitar afectaciones en la operación del servicio.

En los circuitos que llevan la energía a esta población se percibirán interrupciones de energía por breves periodos de tiempo mientras se realizan maniobras al inicio y final del trabajo, de la siguiente manera:

Circuito Puerta de Oro 1, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: Altos de Pradomar y carrera 46 del kilómetro 10 hasta Altos de Pradomar.

Circuito Puerta de Oro 2, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, Ciudad del Mar; sectores aledaños a la carretera antigua a Puerto Colombia con kilómetro 10, calle 135 entre carreras 51B y 53, carrera 26 entre calles 135 y 3B y calle 3B de la carrera 13 a la carrera 26 (Villa Campestre).

Circuito Puerta de Oro 3, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 10 hasta los corregimientos Salgar y Sabanilla.

Circuito Puerta de Oro 4, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: municipio de Puerto Colombia; Vía al Mar kilómetro 7 desde colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes de Puerto Colombia, Papiros y Marahuaco.

Circuito Puerta de Oro 5, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Sectores sin energía: carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 2 al kilómetro 13.

Igualmente, comprenderá el circuito Nueva Barranquilla 8, de 12:00 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. en los sectores de Barranquilla: de la calle 100 a la calle 110 entre carreras 47 y 51B (Villa Santos).

Por el desarrollo de esta labor se podría presentar suspensión del servicio en el circuito Puerta de Oro 3, de 12:00 a.m. a 4:30 a.m. en sectores como: Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado y la carrera 46 vía Puerto Colombia desde el kilómetro 10 hasta los corregimientos Salgar y Sabanilla.