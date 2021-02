La curiosa sanción que reciben quienes violan normas de bioseguridad

“Debo respetar el toque de queda”, fue la plata que escribieron 100 veces de su puño y letra los 22 infractores de la ley seca y el toque de queda decretado durante el fin de semana en el municipio de Santo Tomás, a 30 minutos de Barranquilla.



Los infractores que fueron sorprendidos en estaderos, billares, y terrazas, fueron llevados hasta las instalaciones de la Inspección de Policía de Santo Tomás, donde además de entregarles el comparendo, les sacaron una libreta con lapicero para que hicieran las planas. Luego los dejaron ir

Algunos llegaron con maicena ya que fueron sorprendidos en flagrancia mientras celebraban en estos días de precarnavales.



La noticia que se hizo viral en las redes sociales, fue publicada por el periódico Voz de Oriente de Santo Tomás, en el que se muestran las fotos de los infractores haciendo plana.



(Lea también: Así pasa los días el pastor de falsa profecía en Barranquilla)



El inspector de Policía y Tránsito de Santo Tomás, Alian Bossio, explicó que no se trata de vulnerar ningún derecho de las personas que fueron sorprendidas infringiendo la ley, sino generar conciencia que la pandemia no se ha ido y sigue siendo un riesgo.



Santo Tomás se encuentra en la franja oriental del Atlántico, y es conocido en el departamento por la batalla de flores que se realiza una sábado previo ante de los carnavales de Barranquilla, lo que genera una gran movilización de personas hasta el pueblo.



Para preservar el orden en esta temporada de precarnaval, la Gobernación del Atlántico decreto la ley seca y el toque de queda en los 22 municipios.



La experiencia de Santa Tomás está siendo revisada por varios alcaldes del departamento que no han dudado en resaltarla y no descartan en aplicarla en sus territorios, en especial para el próximo fin de semana en que se celebran los carnavales.

Lea más noticias de Colombia

BARRANQUILLA