El legado histórico que dejarán a Barranquilla los Panamericanos y Parapanamericanos

Con la oficialización de Barranquilla y el Caribe colombiano como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 se intensificaron los trabajos de preparación para el desarrollo de estas justas deportivas que recibirán a más de 7.000 atletas en representación de cerca de 41 países.



Encaminados en trazar la hoja de ruta de estos Juegos, el Distrito, la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Colombiano recibieron el resultado final del estudio que midió el impacto socioeconómico que tendrá en la ciudad y que permitirá a las organizaciones involucradas planificar de mejor forma este evento, que dejará un legado y posicionamiento del país a nivel global, al ser las segundas justas deportivas más importantes después de los Olímpicos.



Con los resultados finales que arrojó el estudio, el alcalde Jaime Pumarjeo Heins destacó que “hay unos impactos positivos en materia económica, es decir creación de empleo, generación de turismo, también hay un legado en escenarios que quedan y que nos darán la oportunidad de seguir haciendo eventos deportivos, de seguir mejorando el rendimiento de nuestros atletas".



Añadió que "hay un legado en inclusión porque todos estos escenarios y los actuales también serán acondicionados para que los atletas que competirán en los Parapanamericanos y en otros eventos de inclusividad puedan hacer parte, competir y ganar medallas y, por último, es una ilusión y una meta conjunta de todo el Caribe y de Barranquilla para seguir transformándonos y ser esa ciudad donde vale la pena vivir”.

Conclusiones del estudio

Mejora en el desempeño deportivo, ya que Colombia podría alcanzar el quinto lugar en la tabla de medallas en los Juegos de Barranquilla 2027, generando beneficios tangibles de legado social, incluido un efecto de inspiración a través de los modelos a seguir que los atletas pueden ser para la población local, especialmente para la generación más joven.



Incremento en los ingresos, toda vez que, si el volumen de visitas a Barranquilla aumenta en aproximadamente un 10 % en 2027 como resultado de los Juegos, y la proporción de visitas de turistas nacionales e internacionales se mantiene igual que en 2022 (91 % frente a 9 %), entonces se estima que los ingresos adicionales por turismo para Barranquilla podrían ascender a unos COP 132.000 millones (US$ 33 millones).



Mejora en los resultados sociales: se estima que los Juegos de Barranquilla proporcionarán oportunidades de voluntariado para 17.000 personas, quienes contribuirán con un valor de COP 25.8 mil millones (US$ 6.4 mil millones) en tiempo durante la realización de los juegos, fomentando una mayor confianza social y cohesión comunitaria.



Aceleración del progreso medioambiental: mayor enfoque en el logro de objetivos ambientales generará cambios en los procesos y la adopción de nuevas tecnologías que trascenderán más allá de los Juegos.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Reducción significativa en costos

De igual manera, la realización de estos Juegos 2027 representaría costos significativamente reducidos en comparación con los Juegos anteriores.



Por ejemplo, el costo de la nueva infraestructura prevista para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Barranquilla 2027 es casi 7 veces menor que el costo correspondiente incurrido en Lima 2019 (US$ 84 millones frente a US$ 569 millones a precios de 2023).



Los costos de overlay (instalación y desmontaje de toda la infraestructura temporal y servicios necesarios para respaldar una instalación o sede en particular en la realización de eventos deportivos únicos) para Barranquilla representarán el 32 % de la inversión total en comparación con Lima, donde fue menos del 10 %, lo que indica un mayor uso de la infraestructura existente.



Lo anterior significa que las cifras sugieren que el plan de inversión para Barranquilla 2027 proporciona una solución rentable y sostenible para cumplir con los requisitos de infraestructura relevantes, lo que a su vez reduce el impacto ambiental de los Juegos asociado con la construcción de sedes.

Flor Díaz Ospino

Con información de la Alcaldía de Barranquilla

Escríbeme a flodia@eltiempo.com