Los municipios donde el covid-19 toma ventajas en el Atlántico

Sobre la franja oriental del departamento del Atlántico se encuentran cuatro municipios que están bajo la mirada del Ministerio de Salud, porque pareciera que las cifras del brote de contagiados por la pandemia de coronavirus son inatajables.



En este paso están Soledad, Malambo, Sabanagrande y Palmar de Varela, municipios en los que pese a los esfuerzos de las autoridades de salud y alcaldes locales por mantener cercos epidemiológicos para frenar el covid-19 hasta el momento de poco ha servido para aguantar la cifra de contagiados que van en aumento, y si se suman a la realidad que vive Barranquilla, el panorama del Atlántico es complicado.

En el reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) en el Atlántico, a corte del 5 de junio, es de 5.403 casos positivos. Es decir, es el segundo más alto del país, después de Bogotá; de estos, 2.772 en Barranquilla y 2.631 en los 22 municipios. En este departamento han muerto 143 personas, de estas 24 el pasado viernes.



Ante tal panorama, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, determinó extender el periodo de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de junio en Malambo, Sabanagrande y Soledad. La medida también cobijó a Galapa, que se encuentra sobre el otro extremo del área metropolitana de Barranquilla, donde se reportan un alto número de contagios.

“El acelerado ritmo de contagio en estos cuatro municipios no nos permite flexibilizar las medidas de aislamiento”, dijo la mandataria, quien tiene claro que se necesita reforzar la cultura de autocuidado y la disciplina social para disminuir la velocidad de contagio en estos territorios, “para después evaluar el regreso paulatino a la vida productiva de los sectores que faltan por abrir”, enfatizó.

Gente en la calle

Las alarmas comienzan a sonar en Soledad, en donde el alcalde Rodolfo Ucrós ha mantenido medidas como el ‘pico y cédula’, toque de queda, entre las 8:00 p. m. y 5:00 a. m., y la ley seca los fines de semana, prohibir el parrillero en moto, extensión de una semana más el confinamiento, además de pedir al Ejército que acompañe a la Policía en los patrullajes de algunos sectores.



A pesar de tantas advertencias para que las familias permanezcan en sus casas, la indisciplina social es constante: los soledeños salen sin los tapabocas, no es raro encontrar aglomeraciones en la entrada de bancos o supermercados, jóvenes jugando fútbol en la calle, y hombres y mujeres departiendo en terraza o esquina como si nada estuviera pasando. La Policía ha multado a 4.505 personas por no cumplir la orden de cuarentena… pero es como si nada estuviera pasando.



Ucrós dijo tener identificado 10 zonas especiales para el mayor control del coronavirus en el municipios, y explicó que se mantendrán los operativos de control en los diferentes sectores, con el propósito de orientar a la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Durante este periodo se hará especial seguimiento a las zonas de alto riesgo.

El Ejército patrullará con la Policía en algunas zonas. Foto: Carlos Capella - EL TIEMPO

La secretaria de salud del departamento, Alma Solano, al hacer el análisis del aumento de casos en Soledad, aseguró que “el 50 por ciento de la población no están guardando las medidas de aislamiento preventivo”, y aprovechó para reiterar el llamado a los soledeños de no perder la disciplina. “No podemos relajarnos. Si empezamos a salir masivamente, si las personas que resultan positivas no se quedan en sus casas vamos a tener contagios masivos y vamos a tener problemas para poder brindar los servicios de salud adecuados”, advirtió la funcionaria.



En donde también se presenta una situación delicada es en Malambo, Sabanagrande y Palmar de Varela, cuya cifra de contagiados los ha mantenido entre las 10 poblaciones del país, con menos de 100 mil habitantes, con el mayor número de personas infectadas con el virus del covid-19.



Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación ya solicitó al Ministerio de Salud atender de manera prioritaria la emergencia sanitaria en el Atlántico. Para el ente de control resulta alarmante el número de casos positivos en el departamento.



Así mismo, advirtió sobre la progresiva saturación de la capacidad del departamento para atender los pacientes que podrían ser internados en unidades de cuidados intensivos.

Fiestas y tropeles

El coronavirus ya ha traído luto y dolor en Malambo, como es el caso de la muerte de cuatro miembros de una misma familia. El padre, un adulto mayor, y tres de sus hijos. Otros miembros de la familia también resultados contaminados y están bajo observación médica.



En esta localidad para nadie es mentira que la principal causa del brote epidemiológico es la violación de las normas de aislamiento por los mismos malamberos. Aquí no es raro encontrar a personas en las esquinas o por la calle sin tapabocas e incumpliendo la norma del ‘pico y cédula’, toque de queda (8:00 p. m. a 5:00 a. m.) y la ley seca que aplica los fines de semana.



En varios sectores, la Policía la han recibido a piedras cuando llegan por llamadas sobre fiestas o parrandas que denuncia la misma comunidad.

En las redes sociales es fácil encontrar fotos de los paseos en la ciénaga de Mesolandia, donde se ve a niños y adultos bañándose y ollas con sancochos humeantes a la orilla del cuerpo de agua, como si fuera un paseo de domingo o festivo. La Policía ha colocado 1.385 comparendos a malamberos que han incumplido con la norma.

Lo paradójico es que cuando se presenta algún contagio, los afectados son rechazados por los mismo vecinos, los primeros en darles la espalda. Hay casos de familia que les ha tocado irse del pueblo, porque han sido atacadas a piedras y amenazadas con pistolas, tras ser señaladas de estar infectados.



“Conocí un caso de un señor que llegó de la clínica con el hijo ya curado, pero cuando en el barrio vieron que se bajaron de una ambulancia de inmediato le llegaron amenazas. Al hombre le tocó salir con su familia del barrio”, cuenta el periodista Álex Miranda, que a diario le toca reportar casos de violación de las normas.



Las cosas no han resultado fáciles en este municipio del área metropolitana de Barranquilla, donde hace dos semanas fue suspendido por tres meses el alcalde Rummenigge Monsalve Álvarez, luego que la Procuraduría General de la Nación encoentrará supuestas irregularidades en la suscripción y ejecución de este contrato por 4 mil millones de pesos para suministrar 80 mil kits de mercados. La Fiscalía también tiene el caso.



En Sabanagrande y Palmar de Varela la situación es similar. Personas en la calle sin ningún tipo de protección, aglomeraciones en sitios públicos, fiestas, jóvenes pateando balones en la calle, y niños correteando por las esquinas, la Policía tratando de aguantarlos con campañas pedagógicas, y las peleas e insultos a los trabajadores de la salud, que los miran como una amenaza de contagio.



Es decir la comunidad no acata la orden de confinamiento obligatorio, y denuncian a las autoridades tenerlos encerrados en condiciones difíciles, como son las altas temperaturas que se presentan por estos días, los espacios reducidos en que muchas familias viven y ‘la nevera vacía’ porque muchos no están trabajando.



El alcalde de Sabanagrande, Gustavo de la Rosa, reconoce lo impopular de la cuarentena y el costo político que los dirigente deben asumir, pero cuando mira el mapa epidemiológico del INS y ve como todos los días en su municipio hay casos positivos, asegura que prefiere que lo vean como un alcalde que los mantiene encerrados, pero que lo recuerden: “como el alcalde que quiso preservar sus vidas y cuidar la salud de la población”.

No tenemos que comer

Buena parte es la desobediencia civil que se presenta en estos pueblos es justamente por la situación de pobreza que aquí se vive. Muchos de estas personas no tienen un contrato laboral fijo y viven de lo que puedan conseguir en la calle.



En el pasado estas localidades hicieron parte de la despensa agrícola y piscícola del departamento, pero que a consecuencia de la desidia oficial y abandono, hoy escasamente producen el 20 por ciento de la demanda en alimentos del Atlántico, mientras luchan por sobrevivir de la pesca, agricultura y la ganadería.



Paradójicamente, productos como el tomate, que crecía hasta en en los patios, ahora toca venir a comprarlo a Barranquilla.

Malambo es uno de los municipios que deberá permanecer en aislamiento. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Salvo Soledad y Malambo, que hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, en cuyos territorios se encuentran instalados parques industriales, y un comercio más robusto con grandes empresas, almacenes de cadena y centros comerciales, lo que les permite gozar de una economía más sólida. Sin embargo los cinturones de miseria han crecido por ser localidades receptora de familias desplazadas por la violencia e inmigrante venezolanos.



“Es que nos toca salir a trabajar para poder comer”, asegura Miguel López, un vendedor ambulante residente en el barrio Colombia de Malambo, que en dos meses, dice, solo lo han ayudado con un mercado. “Tengo tres hijo y mi esposa, ese mercado solo nos alcanzó para una semana”, agrega el hombre que confiesa que todos los días sale a vender frutas a en una carretilla por las calles, y es allí donde el virus aguarda pacientemente, aunque él no lo crea.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Por favor escríbeme a leoher@eltiempo.com

En Twitter: @leoher69