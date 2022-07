Las playas de Pradomar, en Puerto Colombia, son sede desde este viernes y hasta el domingo de la III Válida Nacional de Surf, evento que hace parte del calendario nacional de la Federación Colombiana de esta disciplina.



Serán tres días de mucha adrenalina, habilidad, destreza y energía por parte de los mejores exponentes de este deporte en Colombia. Aquí estarán representantes de Antioquia, Bolívar, Bogotá, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Valle y el anfitrión, Atlántico.

“Tendremos a más de 80 surfistas de toda Colombia durante este fin de semana en Pradomar", manifestó en un comunicado de prensa el coordinador de Alto Rendimiento de Indeportes Atlántico, Daniel Páez.



La III Válida se disputará en las modalidades de: Surf Open, Bodysurf, Longboard, Shortboard y SUP Surf, en las categorías U16 – U18 – Open – Máster y Parasurf.



“Estaremos comenzando la programación este sábado de 7:00 am hasta las 6:00 pm; y el domingo la clausura y premiación será a las 4:00 pm. Atlántico como sede lleva un fuerte equipo, donde la mayoría son campeones nacionales y tenemos grandes expectativas de medallería con nuestra selección anfitriona", expresó el presidente de la Liga de Surf, Edgardo Arjona.



Felipe “Pipe” Marthe, múltiple campeón nacional de SUP Surf por el Atlántico, está motivado y con grandes sensaciones de medalla. “Hemos tenido días con muy buenas olas. Me siento bien preparado para brindar espectáculo y ganar medallas para mi departamento. ¡Vamos con todo!“, dijo Marthe.

BARRANQUILLA