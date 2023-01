Las rejas que en las casas han colocado los habitantes del barrio Las Colinas no son suficientes para controlar la ola de robos que afecta a los habitantes de este sector del suroccidente de Barranquilla.



(Además: ¡Insólito! le secuestraron el loro y debió pagar $70 mil por el rescate)



Aquí la comunidad mira con impotencia como poco a poco los delincuentes se están llevando a pedazos parte de las estructuras de aluminio o hierro colocadas para proteger las viviendas.

Facebook Twitter Linkedin

La reja de esta casa se la están llevando por parte. Foto: Suministrada

En sectores como la calle 79A con carrera 35C se aprecia algunas casas a las que les han arrancado parte de las rejas, dejando las viviendas a merced de los delincuentes.



La presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Colinas, Sandra Arenas, asegura que no hay día en que no roben en alguna de las casas.

Arenas aseguró que los delincuentes arrancan las rejas, se llevan los encerramiento del parque del sector, las tapas de alcantarilla y contadores, todo lo que puedan cargar y vender.



De esta ola de inseguridad no se salvan ni las mascotas, a la misma presidente JAC le robaron el gato de la puerta de la casa y a una vecina un loro, por el que debió pagar 70 mil pesos de recompensa para que los captores se lo regresaran.



(También: La lluvia de memes que provocó alza del queso y el plátano en la región Caribe)



“Una señora estaba cocinando y de repente se le apagó el fogón, pensó que se había ido el gas y cuando fue a ver era que los delincuentes se habían llevado el contador del gas”, contó la dirigente.

Dejaron crecer una invasión

El problema que viven los habitantes del barrio Las Colinas es el mismo de otros 11 que se encuentran en el cuadrante que comprende las carreras 27 y 38, y la avenida Circunvalar hasta la calle 79ª. Aquí están: Mercedes sur, Colinas, Florida, Las Terrazas, Me Quejo, El Rubí, Calamarí, Edén 2000, Pastoral Social, y un sector de torres de edificios.

Facebook Twitter Linkedin

Las tapas de las rejillas también se las roban. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El problema se ha generado en la ronda del arroyo que pasa por el sector, donde se ha levantado un asentamiento subnormal, en el que hay una banda de drogadictos que son los señalados de estos robos.



“No puedo decir que todas las personas que viven en esta invasión las que roban, pero si hay un grupo de ladrones que vive aquí”, dijo la dirigente comunal, quien ya ha tenido varios enfrentamientos con personas de este lugar.

Inversión social

El problema, explica el dirigente comunal del barrio La Florida, Hernando Acuña, no se arregla con más policías o represión a los habitantes de esta zona, muchos de los cuales son inmigrantes.



“Esto no es con policías o militares, aquí estamos frente a una problemática social, que ya está sobre estudiada”, dijo.



(No deje de leer: Ladrones envenenaron a los perros, amordazaron al guardia y saquearon empresa)



Acuña explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó en el 2015 un estudio denominado Plan Estratégico de Mejoramiento de Asentamientos

Subnormales de Barranquilla: cuenca arroyo El Salao 2, por valor de 80 mil millones de pesos e implica intervenciones en lo ambiental, social, educativo y el reordenamiento urbanístico de esta zona del suroccidente de Barranquilla.



“Muchas de estas personas salen a robar por necesidad, algunas por hambre, otras por droga”, precisó Acuña quien pide al Distrito de Barranquilla más voluntad para ejecutar este plan que ahora debe costar 125 mil millones de pesos, con lo que se pondría fin a este problema que afecta a unos 25 mil habitantes de estos 11 barrios.



Acuña contó que presentó el documento en la Reunión de Diálogos Regionales Vinculantes, convocada por el Gobierno Nacional, para que sea incluido dentro del Plan de Desarrollo Nacional, en donde en estos momentos se encuentra en curso.



Mientras tanto, los residentes de esta zona deberán permanecer en guardia, librando una lucha que cada día se torna más peligrosa.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com