Las imágenes de una pareja de indigente sosteniendo relaciones sexuales a plena luz del día en el Paseo Bolívar, corazón del Centro de Barranquilla, han desatado una lluvia de quejas y denuncias de comerciantes y usuarios de esta zona coinciden en una cosa: aquí falta más presencia de las autoridades.



La primera en alzar la voz es la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, quien asegura que no se trata de una queja nueva, al destacar que el número de indigentes que deambulan por el Centro supera los 500.

¿ES SOLO UN FENÓMENO O TAMBIÉN ES UN PROBLEMA SOCIAL Y, POR ENDE DE SEGURIDAD?



En video: una de las formas como habitantes de calle intentan hurtar un establecimiento de comercio del centro. A diario comerciantes no sólo deben reforzar la seguridad de almacenes... pic.twitter.com/JRHuDvNo8l — ASOCENTRO (@asocentrobaq) January 25, 2023

Lo más risible, dice Pardo es que es frente a la misma Alcaldía de Barranquilla y Fiscalía General de la Nación donde estas personas desde las primeras horas del día cometen robos a empleados y transeúnte, se drogan y tienen relaciones sexuales a la vista de todos. “Se tomaron las calles y plazas del Centro como dormitorio público”.

El Paseo Bolívar es uno de los sectores con mayor presencia de habitantes de la calle. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Denuncia que hay varios puntos que los tomaron de letrina pública: “el centro en vez de oler a perfumes de los que venden los comerciantes, hiede a orina en todo tiempo. Revísese los alrededores de la antigua Gobernación son un vertedero diario de heces y lugar para ellos consumir drogas”, agrega pardo.



También está la queja por las violentas riñas que ya han dejado muertos, como lo denunció otro comerciante, al informar que en la puerta de un almacén de la carrera 41 el pasado domingo 22 de enero, dos habitantes de la calle se pelearon por un pedazo de madera, de esta pelea un hombre murió al recibir una puñalada en el corazón.



Por último la directora de Asocentro, que agremia a unos 6.000 comerciantes, se refiere al hogar de paso que tiene la alcaldía en el Centro con capacidad para 96 personas, al que considera que no es la solución a un problema tan complejo. “No hay una verdadera política del habitante de calle en Barranquilla”, sostiene.

Estas son las acciones del Distrito



Ante el pedido de mayor control por parte de los comerciantes a las autoridades del Distrito por esta situación, la Alcaldía de Barranquilla informó que la política pública de los habitantes de calle restablece, restituye y garantiza los derechos de esta población, a través de la atención integral, inclusión y resocialización, como lo establece la Ley 1641 del 2013.

Funcionarios del Distrito durante un plan de atención a los habitantes de la calle en diciembre pasado. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Basados en esta Ley, y a través de los proyectos liderados por la administración distrital, tales como el Hogar de Paso, Centro de Atención Día y Centro de Acogida Noche, se busca proteger, promocionar y restablecer los derechos de los ciudadanos en habitan de calle y en riesgo externo”, comunicó.



Agregó que, con esta oferta, los habitantes de calle acceden a albergue, alimentación, atención en salud, acompañamiento psicosocial, educación, dormitorios y servicios públicos básicos, entre otras ofertas que varían según el programa.



La administración distrital recordó que la Corte Constitucional ha sido clara frente a proteger a esta población en condición de vulnerabilidad.



“Los contactos activos sensibilizan a esta población para que lleguen a los servicios ofrecidos por la administración distrital, lo cual deben hacer de manera voluntaria y no obligatoria. Cabe destacar que la habitan en calle no es una problemática, sino un fenómeno social urbano multicausal”, cerró la Alcaldía.

