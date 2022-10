El centenario barrio El Prado es uno de los tesoros arquitectónicos de Barranquilla y referente urbanístico del Caribe colombiano, lleno de magia, belleza y misticismo.



De calles anchas y bulevares cargados de bongas y floridos robles por donde se escurren las tibias brisas del río Magdalena, que refrescan balcones y jardines de lujosas mansiones intactas e imperturbables ante los misterios, mitos e historias de fantasmas que las rodean.

Son las calles y casonas de este emblemático sector barranquillero las que han servido de laboratorio para el joven periodista Jhony Insignares, un incansable contador de historias que decidió trazar una rutas por El Prado, en busca de reconstruir los relatos de mitos que rondan el barrio y despertar la pasión que generan las historias de crímenes no resueltos o actividad paranormal que asegura se registra detrás de las paredes y puertas de estas lujosas mansiones.



“Hay tantas formas para acercarnos a la historia de un lugar que casi nada está vetado para usarlo como vehículo para la memoria”, sostiene el historiador Francisco Eversley para referirse a la aventura emprendida por Insignares en el barrio El Prado.

Las caminatas por El Prado



Jhony Insignares lleva 16 años dedicado al diseño gráfico y organizado eventos de merchandising de la ciudad bajo el sello ‘Todomono’, su empresa.



Pero fue en plena pandemia cuando su creatividad le mostró un nuevo camino a seguir. En los recorridos que hacía por El Prado con Patacón, su perro, fue redescubriendo la magia y encantos de las mansiones y calles del barrio.

Las antiguas mansiones del barrio El Prado, en el norte de Barranquilla, están llenas de historias. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

Diseñó rutas para que los paseos con la mascota no fueran rutinarios, teniendo en cuenta que solo disponía de media hora, que era el permiso otorgado por las autoridades para evitar que las personas estuvieran en la calle y así controlar los brotes de covid.



“Tomaba fotos de esas casonas y las subía a mis redes, y comenzaron aparecer las historias. Muchas personas se sorprendían al ver las casas, mientras que otras dejaban comentarios como que allí asustan, aparecen espantos, fantasmas de dueños, personas que murieron asesinadas”, cuenta Insignares.

En enero del 2021 inició los recorridos por el barrio a los que denomino City Lover. La intención era invitar a personas a que caminaran el sector con él, para hacer amigos, tomar fotos, reencontrarse después de la pandemia.



“No soy historiador, solo cuento anécdotas del barrio. La primera ruta fue la avenida Colombia, que es la carrera 53, la caminábamos desde la calle 53 hasta Bellas Artes. Era ver las casas y hablar con poquito del barrio”, recuerda.



Las convocatorias eran a través de las redes sociales. “Primero llegaron 8 personas, la mayoría conocidos. A la semana siguiente ya eran 12 luego 25 y me di cuenta que era un plan diferente que a la gente le gustaba”.



Los recorridos eran sábado y domingo de 4 a 6 p. m. por los bulevares sur y norte, la avenida Colombia de El Prado. La Alcaldía apoyó el proyecto en el Mes de Patrimonio, pero también estas caminatas fueron a otros sectores como los barrios Abajo, Rebolo y La Aduana.

En busca de actividad paranormal

En octubre del año pasado, ante tantas versiones e historias recogidas por habitantes, trabajadores visitantes del barrio y seguidores de las redes sociales, incluyó en sus narrativas historias de fenómenos paranormales, un tema que confiesa lleva años estudiando y apasiona.



En estos momentos conforma grupos de 40 personas para salir sábados y domingos entre las 8 y las 10 de la noche a recorrer el barrio y contar las historias de crímenes no resueltos, apariciones de fantasmas, o fenómenos paranormales que le colocan los pelos de punta a más de uno.



Ives Wycisk, es un ciudadano alemán que llegó con su novia Natalia Martínez, una barranquillera, a realizar el recorrido. El hombre llegó con una cámara de fotografía profesional para fotografiar las casas, y de paso conocer sus historias,



Dentro del barrio, sostiene Insignares, hay dos espacios famosos que dieron lugar a las caminatas nocturnas. La Mansión Yidi y un edificio moderno, es decir que tiene unos 50 años.

Jhony Insignares conforma grupos de 40 personas para hacer los recorridos nocturnos, de hasta dos horas, por el barrio El Prado. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

La antigua Mansión Yidi, donde hoy funciona la sede central de la empresa Triple A, operador del acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla.



Se trata de una casa construida en 1927 que ha pasado por tres familias, de la que se dice es una de las casas con mayor actividad paranormal en El Prado, y que ha llamado la atención de versados investigadores como el periodista Ernesto MacCausland, que hace 20 años se internó en la casa con una médium para contar la historia.



“Hay muchas personas que han tenido experiencia paranormal en ella”, sostiene Insignares, al contar que ha recibido testimonio de secretarias, vigilantes y trabajadores de la casa que aseguran que sienten, escuchan y hasta han visto al dueño de la mansión: Emilio Yidi, un inmigrante palestino fundador de una industrias de cremalleras, que vivió aquí con sus ocho hijos hasta que murió. Fue velado en la casa.



“Algunos trabajadores le dicen: ‘viejo Yidi’ (como jocosamente llaman al fantasma) déjanos trabajar, al escuchar que se tiran puertas y sillas”, subraya.



En esta casa también se habla de un suicidio en el patio. Hay testimonios de personas que trabajan o han estado en la casa cuentan que hay cosas extrañas en el patio.



El otro sitio es el que tiene que ver con edificio donde funcionan oficinas. Allí muchas personas aseguran espantan. “Investigando encontré que allí fue asesinada una chica en el tercer piso”, cuenta Insignares, que ha recibido muchas versiones del caso de personas que dicen haber tenido experiencia paranormal allí.



“Trabajadores y secretarias me han contado que la mujer pena en el lugar y que se escuchan tacones en el piso, cuando no hay nadie, los vigilantes la ven o sienten la energía y le prenden una vela”.



Pero también hay otras casas, y son los mismos habitantes del barrio El Prado quienes se acercan a contar que hay actividad en sus casas.

Sienten las energías de las casas

No es un mito, en el barrio El Prado se ven y sienten cosas FACEBOOK

“Nunca digo si es verdad o mentira, solo dejo que la gente comparta sus experiencias, pero se aborda con mucho respeto porque no muchas personas se atreven a contar sus experiencias”.



Sobre esta presencia paranormal y energías, Diana Farfán, una empresaria que vivió dos años en El Prado, es quien dice que tiene el don de poderse contactar con esas energías. Ella acompañó a Insignares en sus recorridos y confirmó la presencia de actividad paranormal.



“No es un mito, en el barrio El Prado se ven y sienten cosas”, dice ella, quien confiesa que desde niña podía ver y sentir a los muertos. “No soy médium, solo me puedo contactar con esas energías que hay en esas casas”, sostiene.



Diana estuvo en la mansión donde funcionó la funeraria Jardines del Recuerdo, en la calle 53, que hoy se encuentra abandonada y sumida en el olvido. Aquí dicen que se aparece un niño jugando con un balón, energía que fue confirmada por ella.



Esta mansión es una en las que Insignares entra en sus recorridos y muestra a los turistas. “Es un lugar con una fuerte de actividad paranormal”.

El episodio del hotel de El Prado



Hace dos semanas se presentó una curiosa situación, cuando el emblemático hotel de El Prado salió aclarar a través de un comunicado que en sus instalaciones no había fantasmas.



La situación llamó la atención de la prensa que de inmediato trato de buscar las explicaciones del asunto, en el que estaba involucrado Insignares.



“Fue algo descontextualizado. Yo estaba en un matrimonio en el hotel con unos tragos en la cabeza, me grabe un video diciendo que iba a buscar fantasmas, pero no sale ni muestro nada. Lo subí a mis redes como usualmente hago”, contó al enfatizar que el hotel no aparece en sus rutas ni caminatas.



La gerencia del hotel salió a responderle a Insignares aclarando que en las instalaciones de la edificación no hay ningún tipo de actividad paranormal.



El escándalo ocurrió, agregó, por el comunicado de prensa, porque el video había pasado desapercibido. “Sin embargo me llegaron testimonios de personas y huéspedes que aseguraron que allí si pasan cosas raras”.

13 relatos de fantasmas en el barrio El Prado



Son tantas las historias y testimonios que Insignares ha recogido que le alcanzó para escribir un libro al que llamó Los Fantasmas del Prado, publicado por la editorial Amazon y que fue lanzado en la Mansión Yidi el pasado 19 de abril.

Facebook Twitter Linkedin

Fantasmas en El Prado es el libro que escribió Johny Insignares. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Son relatos que hacen parte de construcciones colectivas, algunas que uno conoce desde niño, otras contadas por personas que viven o trabajan en el barrio y dan sus testimonios de lo que ocurre”, dice.



En el prólogo del libro escrito por el historiador Francisco Eversley destaca que el trabajo expone otra visión de sucesos de ciudad, “un entramado de voces verdaderamente ocultas, disonantes sin interpretación pero con la vacilante verdad que viven o conviven en estos lugares”.

