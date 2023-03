Debido a los cierres viales programados por las autoridades para la realización de la carrera atlética ‘Maratón de Barranquilla 2023´, el Sistema de Transporte Masivo implementará cambios en su operación este domingo 12 de marzo.



Una de las medidas será en la ruta A8-3 Prado, que tendrá su primer despacho a las 9:00 a.m., desde la estación Parque Cultural. Su recorrido será el habitual.



Entre tanto, las rutas A8-1 Paraíso y A8-2 Vía 40 tendrán desvíos desde el inicio de la operación a las 5:30 a.m., hasta el término de la actividad deportiva, aproximadamente a las 10:00 a.m.

Los recorridos temporales a implementarse



A8-1 Paraíso

Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 84 - carrera 65 - calle 86 - calle 84 - carrera 76 - calle 85 - carrera 81 - calle 84 - carrera 80 - calle 85 - carrera 76 - calle 80 - carrera 64 - calle 82 - carrera 46 – Estación Joe Arroyo.



Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en:

- Calle 85 No. 81-32

- Vía 40 No. 83-53

- Vía 40 con calle 80

- Calle 80 No. 78-19



A8-2 Vía 40

Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 – Estación Joe Arroyo.



Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en:

- Calle 77 con Vía 40 Outlet Continente

- Calle 76 con Vía 40 Kia Motors



"En los tramos de los desvíos los usuarios podrán ascender y descender del vehículo en el sector donde no hay paraderos, siempre y cuando sea seguro para ellos", informó la oficina de comunicaciones de Transmetro.

