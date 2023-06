Conversando sobre temáticas estratégicas para la construcción de una visión de territorio para un mundo en evolución, donde líderes nacionales e internacionales se plantearon diferentes líneas de trabajo, enfocados en el desarrollo y crecimiento del territorio, se llevó a cabo la Expo ProBarranquilla 2023, en el marco de los 35 años de ProBarranquilla.



“Juntos hemos construido un presente y un futuro prometedor, con una determinación sin igual transformando las vidas de millones de personas, a quienes ahora nos toca responder juntos dónde queremos estar en las próximas décadas”, dijo Vicky Osorio, directora Ejecutiva de ProBarranquilla durante su intervención inicial.

Durante el espacio, Bruce Mac Master destacó que, “los tres factores que más se perciben en el ambiente político son: El impacto de las redes sociales en las nuevas formas de participación ciudadana; descontento social de una ciudadanía que sabe lo que no quiere pero no lo que quiere; nuevos liderazgos que no priorizan la confianza”.



Mientras que la asociada senior de Dattis Comunicaciones señaló que “Colombia tiene

instituciones sólidas y con gran capacidad técnica, una sociedad activa y una imparcialidad mediática que permite servir de contrapesos ante cualquier coyuntura negativa”.



Con respecto a la región, Charles Chapman resaltó que “Barranquilla viene creciendo a un ritmo importante en el frente de exportaciones, diversificación, y crecimiento, somos una ciudad fuerte que aún tiene retos pero también visión.”



Alberto Consuegra, vicepresidente Ejecutivo Operativo de Ecopetrol continuó con su charla 'El caribe colombiano, líder de la transición energética', en la que afirmó que “la transición energética se debe hacer de manera gradual y de manera justa, es importante tener visión de largo plazo para ser atractivos para los inversionistas”.



En el momento Ecopetrol le apuesta a la Extracción Offshore, “hasta ahora hemos logrado crear 2 pozos, para el otro año, esperamos tener 7 pozos activos”.

El turismo también hizo parte de la agenda

Javier Montilla - director Ejecutivo de Congrex Americas, Denisse Mac Cubbin - directora del Buró de Convenciones de Lima, y Andrés Escandón - director regional de Latinoamérica y el Caribe de ICCA, lideraron el espacio de 'Turismo de negocios como dinamizador del desarrollo'.



“Cuando pensamos en turismo, hablamos del 10% del PIB mundial, mientras que el negocios conforma el 25% de esta industria. El turismo de negocios no es solo tiene el impacto económico de la logística del evento, sino que también es la oportunidad de visibilizar nuestro territorio y dar a conocer las fortalezas sectoriales que tenemos”, afirmó Vicky Osorio.



Andrés Escandón destacó que el impacto del turismo de negocios “trasciende lo económico. Barranquilla se ubica como la cuarta ciudad más importante en lo que respecta al clima de negocios y es una de las pocas urbes que tienen una relación público-privada armonizada que facilita la demostración del valor del destino en la atracción de eventos”.



Al respecto, Denisse Mac Cubbin puntualizó que “en Barranquilla han logrado constituir la infraestructura necesaria para brindar condiciones idóneas en lo que respecta al turismo de negocios, pero además conectamos y proyectamos una cadena de valor como ciudad que resalta nuestro destino”.



Por último, Javier Montilla señaló que los atractivos de Barranquilla, Santa Marta y

Cartagena se complementan de una manera especial ya que “tienen un producto en sus manos que sería una locura no aprovecharlo, la belleza de este negocio es la gente y las oportunidades que trae a los destinos”.

'Barranquilla y el Atlántico de cara al futuro: visión, desafíos y riesgos'

Esta edición de Expo ProBarranquilla se dio la clausura con un conversatorio con Alejandro Santos, director de contenidos de PRISA Media, quien moderó la conversación entre Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico y Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, en el panel denominado 'Barranquilla y el Atlántico de cara al futuro: visión, desafíos y riesgos'.



El alcalde destacó “la gran virtud que tenemos como gobernantes ha sido escuchar las necesidades, no solo de empresarios con quienes hemos construido una confianza sólida, sino también con los ciudadanos, que son el eje principal de nuestro territorio”.



Por su parte, Elsa Noguera aseguró que se ha construido confianza institucional que permite estructurar soluciones reales a las necesidades e insatisfacciones de las poblaciones.



“Hemos administrado en momentos muy turbulentos, pero eso nos permitió aprender

mucho acerca de cómo dirigir. La pandemia nos hizo repensar las prioridades y las maneras de trabajar en equipo. Además, entendimos que no solo debíamos afrontar la emergencia, sino pensar en términos de reacción y de programación de nuevas soluciones y planes para la pospandemia. Así marcamos la diferencia en nuestro territorio”, finalizó la mandataria.

