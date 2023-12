¡Pilas! los cortes de luz este domingo 10 de diciembre en Barranquilla

Este domingo 10 de diciembre se ejecutarán actividades de mantenimiento preventivo en la línea Nueva Barranquilla - Juan Mina entre las 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde por parte de la empresa Transelca.



En consecuencia, estarán sin energía sectores aledaños a la vía Tubará de la carrera 38 al kilómetro 20, Zona Franca Las Cayenas, Cryogas, Baterías Willard y Alfacer.

Mientras tanto, de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. por maniobras de transferencia del circuito Juan Mina 1, permanecerá sin energía el corregimiento de Juan Mina.



En paralelo a la labor anunciada por Transelca, personal técnico de la empresa Air-e desarrollará mantenimiento preventivo en la subestación Juan Mina.



De otro lado, Air-e continuará con las obras de modernización de elementos de red en el circuito Rosario para mejorar la calidad en la prestación del servicio eléctrico en sectores del centro de Barranquilla.



Para tal fin, será necesario la suspensión de energía de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 37 entre carreras 36 y 39, calle 37 entre carreras 41 y 42 y la calle 37 con carrera 43.



Finalmente, se realizará mantenimiento de elementos de red en el circuito Cable Cero Nueva Barranquilla, por lo que algunos usuarios percibirán interrupciones del servicio por breves periodos de tiempo, de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 3:00 p.m.



Los sectores serán: Nuevo Horizonte, El Tabor (entre calles 92 y 100 entre carreras 42F y 43; calle 110 con carrera 43), La Cumbre (entre carreras 42D y 42H entre calles 90 y 92), Los Alpes (entre carreras 42B1 y 42H entre calles 84B y 88), Ciudad Jardín (entre carreras 42 y 43 entre calles 79B y 80) y América (entre calles 79 y 80 entre carreras 43 y 44).

