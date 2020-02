Estos son los controles de Barranquilla en los  carnavales

La expedición del decreto que regula el uso del espacio público, la venta y consumo de licor, y los horario de cierre de establecimientos, entre otras, hacen parte del paquete de medidas que la Alcaldía de Barranquilla fijó en busca de garantizar la convivencia y el orden público en esta capital, durante los cuatro días de las fiestas de carnavales.



Se trata del decreto 0288 de 2020, por medio del cual el Distrito estableció las medidas de convivencia para la salvaguarda de la fiesta de precarnaval y Carnaval 2020 en la ciudad.



“En Barranquilla sabemos celebrar, disfrutar en orden y comportarnos, por lo que les brindamos a propios y visitantes las medidas para que vivan la fiesta más importante de Colombia en sana convivencia”, expresó el alcalde Jaime Pumarejo

Por su parte, el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo Chams, explicó los alcances de la norma: “Con el decreto 0288 buscamos que el Carnaval 2020 se viva bajo con un buen comportamiento y preservando el orden público en los distintos eventos que se realizarán en la ciudad. Todo está dado para que las autoridades competentes den cumplimiento a esta norma y los ciudadanos celebren de manera responsable”. (También le puede interesar leer las sanciones que puede recibir la mujer que acosó a un policía en La Guacherna).



El acto administrativo regula, en su artículo 4, el uso del espacio público para el ejercicio de las manifestaciones culturales, artísticas y tradicionales del Carnaval, y señala que los asistentes, organizadores y productores de eventos masivos velarán por el cuidado integral del espacio empleado.

Asimismo, el decreto indica que se permitirá el expendio y consumo controlado de bebidas alcohólicas. En el artículo 5 se establece que la venta de bebidas alcohólicas se suspenderá una hora antes de la finalización del evento, se prohibirá el porte y consumo de estas bebidas en envases de vidrio durante el ingreso, salida o evacuación de los eventos.

El decreto, en el artículo 6, regula los horarios de funcionamiento para los establecimientos de expendio y consumo de alcohol, quedando durante los días 21, 22, 23 y 24 de febrero entre las 9:00 a.m., como hora de apertura, y las 4:00 a.m., del día siguiente como hora límite de cierre.



El día 25 de febrero será desde las 9:00 a.m., como hora de apertura, y las 12:00 de la medianoche como hora límite de cierre.



"Los horarios de cierre deben ser respetados, así se evitarán sanciones. La fuerza pública estará presta a colaborar con la ciudadanía para mantener el orden y la tranquilidad”, dijo el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelsón Patrón, indicó que el decreto rige, a partir de su publicación, hasta el 25 de febrero y deroga todas las disposiciones de igual o menor jerarquía.