La Secretaría de Tránsito de Barranquilla ha programados cierres de vías desde este sábado 2, domingo 3 y martes 5 de julio de 2022, en tres puntos, debido a obras y festivales que se cumplirán en la ciudad.



Por evento Fiesta de la Música 2022- Rueda de Cumbia, se ha programado desde el sábado 2 de julio y hasta el domingo 3 de julio de 2022, el cierre total de la Carrera 52 entre Calles 52 y 49B y la Calle 50 entre Carreras 53 y 50, desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. del día siguiente. Los desvíos autorizados son: la carrera 53 y la calle 51.

Otro evento que se cumplirá es la XII Marcha de la Ciudadanía LGTBIQ de Barranquilla y el Atlántico 2022, que cuenta con el apoyo de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, se ha programado para el domingo 3 de julio de 2022 cierres totales de vías a partir de las 4:00 de la tarde, en las siguientes vías:



Carrera 45 entre Calles 48 y 54.

Calle 53 entre Carreras 44 y 46.

Calle 50 entre Carreras 44 y 46.

Carrera 44b entre Calles 53 y 54.

Estos son los desvíos

En un comunicado la Secretaría de Tránsito informa sobre las rutas alterna para los conductores que se piensen mover por esta zona:



Los conductores que transitan por la Carrera 45 desde el centro, girarán a la izquierda por la Calle 48, girarán a la derecha por la Carrera 43 y continuarán hacia su destino.



Los que transitan por la Carrera 45 desde el centro, girarán a la derecha por la Calle 48, seguirán hasta la Carrera 50, girarán a la izquierda y continuarán hacia su destino.



Mientras que los conductores que se movilizan por la Calle 50 girarán a la izquierda por la Carrera 43, seguirán hasta la Calle 55, girarán a la derecha y seguirán hacia su destino.



- Los conductores que transitan por la Calle 50, girarán a la derecha por la Carrera 44, seguirán hasta la Calle 45, girarán a la izquierda y seguirán hacia su destino.



- Los conductores que transitan por la Carrera 43 y se dirigen hacia el Portal del Prado, seguirán por la Carrera 43 hasta la Calle 55, girarán a la derecha, continuarán hasta la Carrera 50 y allí girarán a la derecha para seguir hacia su destino.



- Los conductores que transitan en sentido occidente-oriente o viceversa, tendrán como alternativa las Carreras 54, 50, 44, 43 y 38 hacia sus destinos.



- Los conductores que transitan en sentido norte-sur o viceversa, tendrán como alternativa las Calles 45, 47,48, 54, 55 y 62 hacia sus destinos.

Cierres parciales por cambios de tubería

Por reposición de tubería para acueducto y resane de placa de pavimento, ejecutados por la empresa Triple A, se ha programado a partir del martes 5 de julio y hasta domingo 10 de julio de 2022, cierre parcial de la Calle 100 con Carrera 37, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Los vehículos que vienen sobre la Calle 100 con Carrera 37 carril izquierdo, sentido norte-sur, podrán circular por el carril izquierdo habilitado sobre la calzada; donde se dispondrá la señalización respectiva y los dispositivos acordes para delimitar el área de los trabajos, adicionalmente habrá control vehicular y peatonal con un auxiliar de tránsito.



La Triple A también ha programado trabajos de instalación de tuberías, a partir del martes 5 de julio y hasta el sábado 9 de julio de 2022, en el tramo de la Calle 82 con Carrera 42F, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. por lo que habrá cierres parciales.



Los vehículos que vienen sobre la Calle 82 con Carrera 42F carril izquierdo, sentido norte-sur, podrán circular por el carril derecho habilitado sobre la calzada; donde se dispondrá la señalización respectiva y los dispositivos acordes para delimitar el área de los trabajos, adicionalmente habrá control vehicular y peatonal con un auxiliar de tránsito.



Se contará con paletero para orientar el tráfico que circula en el sentido -norte-sur, en el punto de área de influencia del proyecto.



“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial con apoyo de la Policía de Tránsito y Orientadores de Movilidad, velarán por la seguridad vial y estarán atentos para evitar congestiones en estas vías”, puntualiza el comunicado de la entidad.

BARRANQUILLA