Preparen las cacerolas, enciendan el fuego y tengan todos los ingredientes listos porque la fiesta está a punto de comenzar.



La celebración de los primeros quince años contará con cinco chefs internacionales que, con su arte, creatividad y sobre todo gran sazón, estarán en escena para ser el deleite de los asistentes a Sabor Barranquilla 2022, que se realizará del 25 al 28 de agosto en Puerta Oro, Centro de Eventos del Caribe.



Los chefs internacionales compartirán sus recetas y conocimientos en la tarima principal. Foto: Cortesía Prensa Sabor Barranquilla

Desde España, Curazao, Perú y Argentina llegarán destacados chefs que con sus recetas demostrarán que ¡Hay fiesta en la cocina! Ellos serán protagonistas con sus preparaciones y conocimientos en la tarima principal y en la agenda académica de Sabor Barranquilla.



Uno de los invitados será el chef italo-argentino Mario Avallone, quien estará por primera vez en la tarima de la feria, aunque ya son varios los años vinculado a Barranquilla, como docente en gastronomía y chef líder del emblemático Club ABC.



Mario Avallone comenta jocosamente que estará cumpliendo uno de sus más grandes deseos, “siempre quise estar en Sabor Barranquilla porque esta ciudad representa mi segundo hogar. Esta será la oportunidad perfecta para devolver algo de todo lo que me ha dado. Cuando me dijeron que iba a estar en la feria fue como si me hubiera ganado la ‘bolita’”.



Avallone cuenta con más de tres décadas de carrera, experiencia que traerá al escenario de Sabor Barranquilla para presentar un plato que muestra un poco de su cultura, así como los múltiples países que ha conocido y de los que ha aprendido.



“Soy una persona que gastronómicamente hablando no se maneja por naciones sino por regiones. Les traeré un plato que habla de la cultura mapache y araucana, una muestra de la hermandad que vivimos en la cocina”, comentó Mario, quien aprovechará los alimentos locales para realizar su receta.

Koldo Miranda, considerado uno de los más importantes de su país. Foto: Cortesía Prensa Sabor Barranquilla

Por su parte, el chef de Asturias - España, Koldo Miranda, considerado uno de los más importantes de su país, conocedor de la culinaria suramericana, galardonado mundialmente por sus proyectos en restaurantes y eventos de la industria gastronómica, sacó un espacio en su agenda y repite en Sabor Barranquilla, ya que su primera vez en la feria fue en 2016.



La experiencia de Koldo Miranda es mucha y parte de ella la ha desarrollado en nuestro país. Amplió sus horizontes en Colombia al montar su propio negocio ‘Cuarto frío’, en donde la carta cambia según el producto.



En 2018, emprendió la apertura del taller de cocina viajera Taska Street Food y en el 2021 abrió Amma Café, un homenaje a su madre y abuela con platos de la tradición vasca y recetas de otras regiones de España y del Mediterráneo. Como otro dato importante, durante ocho años Koldo dirigió el restaurante homónimo de La Cruz de Illas (Avilés, España), consiguiendo una estrella Michelin.



Pero la nómina de chefs internacionales no termina. Heimi Smeulders es la chef que viene de Curazao, que se especializa en crear experiencias culinarias, libros de cocina y fotografía de alimentos, en torno a nuevas técnicas aplicadas a recetas caribeñas centenarias.



Comparte su pasión creando restaurantes popup secretos, viajes culinarios por carretera, talleres prácticos, vacaciones culinarias aventureras y mesas exclusivas de chefs.



También estará en esta edición el chef argentino Martin Louzao, quien lleva más de dos décadas en la industria de la gastronomía e inició su carrera profesional a los 18 años. Después de trabajar en países como España, Italia y Argentina, decide radicarse en Puerto Rico atraído por su particular cultura.



Es ahí donde, en el año 2010, inaugura ‘Cocina abierta’, donde presenta platos pequeños divididos en 5 actos al estilo teatral con el fin de orientar al comensal a seguir un orden progresivo de intensidad de sabores.



Asimismo, contaremos con la presencia del peruano Hajime Kasuga, uno de los representantes más eximios de la cocina nikkei, una fusión de técnicas y sabores del Perú y Japón.



Para Kasuga, la tarea de los cocineros que comparten origen japonés consiste en fortalecer el arraigo de la cocina nikkei en el Perú y que esta forme parte del hábito alimenticio de sus habitantes.



El ingreso tiene un costo de $15 mil, pero hasta el próximo 24 de julio estará la promoción de 2x1 en boletería on line.