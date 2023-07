Si usted vive en el norte de Barranquila, preste atención al listado de barrios que aparecen a continuación para que se programe y pese en un lugar fresco, donde no lo golpeé la ola de calor que aprieta en al ciudad por estos días, mientras dura la suspensión del servicio de energía anunciada para el fin de semana.



La empresa Air-e reportó que continuará con los trabajos de mantenimiento y ampliación de la infraestructura eléctrica en Barranquilla y su área metropolitana, lo que implica realizar la suspensión temporal del servicio en algunos sectores.



EL TIEMPO le presenta a los usuarios del servicio de energía cuáles son los barrios que afectados y durante cuántas horas estarán si luz.



La empresa informó que este sábado, primer de julio, realizará adecuaciones de red y poda de árboles de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 68 con carrera 14B, en el barrio Villate, en Barranquilla.



Mientras que en el barrio Hipódromo, del municipio de Soledad, se adecuarán redes eléctricas y transformadores que generarán suspensiones de energía: de 7:00 a.m. a 9:30 a. m. en la carrera 28 con calle 26; de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en la carrera 35 con calle 24; y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 27 con calle 26.

Trabajos eléctricos el domingo

Para aumentar la confiabilidad en el servicio eléctrico en sectores del norte de Barranquilla y la Vía 40, Air-e programó para este domingo 2 de julio actividades previas para la puesta en servicio de nuevos equipos eléctricos dentro de la subestación Las Flores.



Esta labor de alta tensión comprenderá la interrupción temporal del suministro de energía de 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde en los sectores: La Floresta, El Limoncito; calle 84 entre calles 75 y 75C (Tres Ave Marías), Altos de Riomar, Andalucía, Altos del Limón, Villa del Este, Santa Mónica, Riomar, El Poblado, Las Flores; vía 40 con calle 110; carrera 10 con calles 5, 7 y 26; Monómeros, Agregados y Concretos, Dimar In Red, Parque Industrial Rio Norte II y Cootranorte.



Sin embargo, en los circuitos Granadillo, Prado Norte, Puerta de Oro 5 y Solymar se presentarán cortas suspensiones de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. en los sectores El Porvenir, Altos del Prado, San Vicente, Riomar, Altos de Riomar, Santa Mónica, Altos del Limón, Altamira, Altos del Parque, El Poblado, Andalucía y Villa Santos. En Puerto Colombia será en: Lagos del Caujaral y la carrera 46 vía Puerto Colombia entre kilómetros 2 y 10.



De otro lado, en la carrera 12B con calle 64B, en El Bosque, habrá labores de adecuaciones de red y poda de árboles de 8:10 de la mañana a 5:00 de la tarde.

