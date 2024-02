Atención: los barrios que estarán sin luz en Barranquilla este viernes 16 de febrero

Este viernes 16 de febrero, el personal de mantenimiento de la empresa de energía Air-e llevará a cabo labores de lavado y adecuación de redes eléctricas en varios circuitos de Barranquilla.



(Además: Atlántico : Air-e le suspende servicio de energía a todo un barrio por millonaria deuda)



Las actividades se llevarán a cabo en el horario comprendido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, lo que puede generar interrupciones en el fluido eléctrico.

La empresa Air-e explicó que estas acciones tienen como objetivo optimizar el servicio eléctrico y garantizar su eficiencia en los siguientes circuitos:



Florida: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín), y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas).



En algunos sectores de la ciudad, personal técnico trabajará en mantenimiento de redes y transformador de 8:10 a.m. a 12:10 del mediodía en la carrera 59 con calle 72 (El Prado); de 12:25 del mediodía a 2:30 p.m. en la carrera 59 con calle 77 (Villa Country); y de 2:45 p.m. a 5:50 p.m. en la carrera 49 con calle 72 (Colombia).



De igual manera las labores se ejecutarán en el barrio El Rosario, de 8:15 a.m. a 9:20 a.m. en la calle 45 con carrera 38; de 9:35 a.m. a 1:00 p.m. en la calle 47 con carrera 39; y de 2:00 p.m. a 5:54 p.m. en la calle 43 con carrera 39.

Suspensión del servicio en Soledad

Mientras tanto, en el municipio de Soledad se instalarán elementos eléctricos para lo que se requerirán suspensiones del servicio de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde entre calles 24 y 27 de la carrera 27 a la carrera 29, en el barrio Hipódromo; y de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. en El Tucán, El Río, Santa Inés, Hipódromo y Los Arrayanes.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com o @leoher70