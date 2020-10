Inversión y buen servicio, piden alcaldes a  operadores de energía

Los alcaldes de las principales capitales del Caribe colombiano coinciden en que la nueva era de prestación del servicio de energía eléctrica en esta parte del país será trascendental para reactivar la competitividad de la región.



Pero para que eso se logre esperan que estos nuevos operadores realicen las inversiones que prometieron, que suman uno diez billones de pesos, lo que permitirá modernizar la infraestructura eléctrica de la región.



También confían en que no se presenten reajustes en la tarifa que afecten el bolsillo de los usuarios. Por su parte, las administraciones locales se esforzarán en campañas de cultura de pago del servicio de energía.



Por eso, reconocen el enorme desafió que les espera a las dos nuevas empresas que desde el primero de octubre entraron a operar el servicio de comercialización y distribución de energía en los siete departamentos costeños.



Esta labor fue realizada durante 22 años por Electricaribe, empresa que debió ser intervenida en el 2016 por la Superintendencia de Servicios Públicos, debido al mal servicio que prestaba como consecuencia de la falta de inversión en la infraestructura eléctrica.

"La llegada de los nuevos operadores de energía debe ser una oportunidad para mejorar cobertura y servicio, para que la empresa nacional y extranjera hagan mayores apuestas de inversión y generación de empleo", dijo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia.



Cabe recordar que Empresas Públicas de Medellín (EPM), adquirió las acciones de la empresa Caribe Mar, que atenderá los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Atenderá 1,51 millones de clientes y ejecutará inversiones aproximadamente por valor de 5 billones de pesos en el sistema eléctrico.



Mientras que el Consorcio Energía de la Costa, por su parte, adquirió las acciones de Caribe Sol, que bajo el nombre de Air-e prestará el servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Ejecutará inversiones por aproximadamente 3,7 billones de pesos en beneficio de sus 1,21 millones de clientes.



Estas compañías fueron las únicas proponentes y ganadores de la subasta, realizada el pasado 20 de marzo, de los contratos de adquisición de acciones y activos de Electricaribe.

Lo que se espera

En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo sostiene que el Distrito, en conjunto con el Gobierno Nacional y el nuevo operador de red, tienen como objetivo normalizar los barrios subnormales de la ciudad, donde se estima que hay unas 22.000 personas.



Pumarejo sostiene que con los barrios normalizados, con una infraestructura eléctrica adecuada, segura y que pueda brindar un servicio eficiente y que los barranquilleros paguen lo que consumen, se iniciará un trabajo en conjunto de gestión social y educativa enfocada en la cultura del pago y el uso eficiente de la energía.



“Esperamos que el nuevo operador inicie las inversiones estipuladas para mejorar el servicio, pero sabemos que será un proceso el cual estaremos acompañando”, enfatizó Pumarejo.

Por su parte el alcalde de Cartagena, William Dau, le advirtió a EPM que espero que presten el buen servicio y que en lugar de aumentars las tarifas: " haga auditoría a los negociados que hizo Electricaribe y recupere dinero por ese lado".



La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, sostiene que la llegada del nuevo operador del servicio de energía eléctrica llena de esperanza a los samarios.



La mandataria recuerda que estos han sido años de mala prestación del servicio público de electricidad, de cortes repentinos, prolongados y reiterados, que han puesto, incluso, en juego la vida de habitantes del Caribe colombiano.



“El nuevo operador deberá llegar a nuestra región con el compromiso de no subir tarifas en coherencia con la realidad económica de la mayoría de nuestra gente ocasionada por la pandemia, y de garantizar un servicio estable, continuo y confiable para toda la población samaria”, indicó Johnson.



Mientras que el alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki, pide a la nueva empresa de energía que no cometa los mismos errores que Electricaribe y entregue a los usuarios un servicio eficiente, continúo y a precio justo.

“Esperamos que no haya racionamientos a cada rato. Cada vez que se va la luz es un motivo diferente y se va por varios sectores. Las quejas que la ciudadanía es que duran un día o medio día sin luz, por lo que nos tocaba llamar a Electricaribe y ellos reaccionaban, pero hay algunos sectores que duran dos o tres días sin luz, lo que genera alteración del orden público con el taponamiento de vías”, sostiene Dasuki.



En Maicao y en La Guajira, el 70 por ciento de la población es informal y reciben un servicio deficiente y con una tarifa muy alta. “Nadie está diciendo que no tienen que pagar el servicio alto, pero sí un servicio que sea justo”, puntualiza Dasuki.

Así mismo, reconoce que a pesar de que el servicio no es eficiente, ha venido mejorando en los últimos años con los trabajos realizados, cosa que debió haberse hecho hace una década.

Dasuki señala que en las dos últimas semanas se han incrementado las fallas en el servicio de energía en esta población fronteriza por cambio de transformador, ampliación y daños de redes.



Los gobernadores también han expresado sus expectativas con la llegada de las dos nuevas empresas a la región.



Es el caso del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien asegura que el potencial agroindustrial de Córdoba, golpeado en los actuales momentos por la emergencia sanitaria, requiere de un eficiente servicio de energía eléctrica para el procesamiento y comercialización.



“Ya debemos pasar a un nuevo capítulo en la historia de la competitividad. No podemos seguir rezagados por la falta de un eficiente servicio de luz. Confiamos en que tendremos una óptima prestación del servicio”, concluyó Benítez.

