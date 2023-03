Alba Luz Gutiérrez, madre Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Óber, salió en defensa de su nuera Julieth Vanessa Martínez Cantillo, detenida la semana pasada por el Gaula en Bogotá acusada de ser colaboradora de una banda criminal.



“Ella es inocente de todo eso que dicen”, contó la mujer en entrevista con la emisora Atlántico de Barranquilla, al asegurar que la mujer detenida es trabajadora y responde por el cuidado de su nieto. “Ella ya no vivía con él”, agregó.

A la pregunta sobre qué pensaba de las amenazas que había lanzado desde la cárcel a los comerciantes en Barranquilla, Alba Luz Gutiérrez contó que su hijo sufre de unos trastornos mentales y que por eso está bajo tratamiento psiquiátrico en la cárcel.

“Él está dolido por la captura de la mamá de sus hijos, sabe que ella es inocente y por eso dice todo eso. Si mira bien el video se da cuenta de que está drogado. MI hijo no está bien de la cabeza”, manifestó la mujer.



En la entrevista confesó que el sábado pasado fue la última vez que habló con su hijo y este le dijo que el psiquiatra lo había visto y le dijo que estaba más mal de la cabeza que todos.



“Me dijo que las pastillas que está tomando no le hacen efecto y no puede dormir. Que en su cabeza hay voces que le dicen mata, mata”, añadió.



Alba Luz Gutiérrez también dijo que su hijo desde joven comenzó a consumir drogas en el barrio y que cuando estuvo preso en la cárcel El Bosque conoció a mucha gente mala con la que se juntó.

