Una emergencia se registró en medio de la fuerte lluvia que cayó en la mañana de este viernes en Barranquilla, cuando una vivienda se derrumbó y tres personas quedaron bajo los escombros.



El hecho ocurrió en la calle 41 con carrera 24, del barrio Montes, donde uno de los afectados, identificado como Nelson Camero Piña, resultó con heridas en la cabeza y en las piernas, por lo que debió ser trasladado a un hospital cercano.

Según informó la Policía Metropolitana, las personas que se vieron afectadas no residen en el lugar de la emergencia, sino que estaban de pie debajo de un plafón, resguardándose de la lluvia.



Para el rescate de Camero Piña, fue necesaria la presencia de unidades del Grupo Ponalsar, quienes le brindaron los primeros auxilios, lo estabilizaron y, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, se realizó la evacuación y traslado a un centro asistencial.



La vivienda colapsó por motivos que son investigados por parte de las autoridades competentes.



“Una vivienda colapsó, aproximadamente se encontraban atrapadas tres personas. Gracias a la reacción de la comunidad, evacuaron a dos de los lesionados y en apoyo con Bomberos se logró la evacuación de la tercera persona lesionada”, dijo el comandante de la Unidad de operaciones especiales de emergencias y desastres de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mayor Javier Santana.



Agregó que esta última persona herida presenta una fractura cerrada de fémur y ahora se están haciendo coordinaciones con los bomberos y los propietarios de la vivienda para terminar de demoler la parte del techo que genera un riesgo para la comunidad aledaña.

Se presenta emergencia en una residencia del barrio montes Calle 41 Cra 24 Barranquilla, debido a fuertes lluvias. unidades policiales y emergencia en el lugar del hecho. pic.twitter.com/r2zPcVUd9S — Nando J Lozano (@hernandolozano) May 6, 2022

Las recomendaciones de las autoridades

El mayor Santana indicó que una de las recomendaciones que les hacen a los ciudadanos es hacer una evaluación primaria de las viviendas y no esperar a que se presenten estas emergencias.



“Que se realicen unas evaluaciones de cómo está construida la vivienda, de cómo están los anclajes de los techos y no esperar estas novedades. Gracias a Dios no hubo personas fallecidas, pero sí tres lesionados”, manifestó el oficial.

Alerta por enfermedades en época de lluvia

Con la llegada de las lluvias, aumenta el riesgo de contraer enfermedades transmisibles como el dengue, la leptospirosis, diarreas e infecciones respiratorias agudas, entre otras, según advirtió la Secretaría de Salud del Distrito.



Por lo anterior, recomendó reforzar las medidas de prevención y estar atentos a los síntomas y signos de alarma.



Las autoridades distritales pidieron continuar las medidas de prevención e higiene en el hogar, colegios y sitios de trabajo, evitar los cambios bruscos de temperatura, lavarse permanentemente las manos con agua y jabón.



Además, lavar y cocinar bien los alimentos, tener al día las vacunas, usar tapaboca en sitios cerrados, y cubrirse la nariz y boca cuando se estornude.



De igual manera, hicieron un llamado a las instituciones de salud para que tengan en cuenta los protocolos de atención a los pacientes y guía clínica para el manejo de estas enfermedades.



