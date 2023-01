La Secretaría de Salud activará los sistemas de alerta y plan de contingencia para toda la temporada de Carnaval 2023, a partir de la mañana de este 21 de enero.



La medida se mantendrá durante todos los fines de semana hasta el martes 22 de febrero luego del tradicional desfile de ‘Joselito’, cuando finalizan las fiestas, para garantizar la prestación de servicios y adoptar las medidas necesarias.

Mediante la Resolución No. 003 de 2023 quedan activos los planes hospitalarios de emergencias en la red pública y privada que preste atención en salud a nivel hospitalario, clínicas, puestos y centros de salud y las entidades que presten el servicio de traslado de pacientes, lo cual garantiza una respuesta inmediata, adecuada y oportuna, en caso de presentarse una situación de emergencia o riesgo.



"Se les recuerda a todos los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud que el total de los servicios ofrecidos por cada institución debe estar garantizado durante el tiempo estipulado", señala en un comunicado la secretaria de Salud.



La entidad recuerda que además se deben implementar y activar los planes de contingencia por parte de los integrantes de la Red Hospitalaria de Prestadores de la ciudad.



“Hemos socializado las instrucciones y lineamientos a la red de hospitales y clínicas públicas y privadas de la ciudad sobre las acciones preventivas y correctivas relacionadas con las contingencias que se pueden presentar en temporada de precarnaval y Carnaval”, manifestó el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris.

Las medidas

Dentro de las actividades que comprende este plan de atención y prevención están:



Acciones de promoción de la salud enfocadas con actividades de prevención de embarazo, las infecciones de transmisión sexual-ITS-y VIH/SIDA, viruela símica; entrega de preservativos e información educativa en los diferentes desfiles y eventos estipulados.



Inspección, vigilancia y control a la producción y comercialización de productos alimenticios, bebidas y licores. Comprar alimentos y bebidas en sitios confiables, revise etiquetas, fechas de vencimiento y registro sanitario vigente.



El equipo humano de profesionales y expertos que hacen parte de este despliegue está conformado por más de 100 personas, entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos en salud y personal logístico idóneo para atender los eventos que puedan presentarse.

Las primeras recomendaciones

Evitar el uso de la espuma en precarnaval y Carnaval, estos elementos producen lesiones en la piel y la irritación de los ojos.



Se recomienda que las mujeres embarazadas no asistan a eventos multitudinarios.



Evitar llevar niños de brazo y adultos de edad muy avanzada.



Ante cualquier alteración pública procure mantenerse en lugar seguro.



Identifique desde su llegada, los sitios de evacuación, enfermería, ambulancias y los demás puntos de atención en salud.



Acate las sugerencias de las autoridades.



Si presenta síntomas gripales, usar tapabocas o quedarse en casa.



Compre alimentos y bebidas en sitios confiables, revise etiquetas, fechas de

vencimiento y registro sanitario vigente.



Utilice ropa adecuada para la ocasión.



Evitar exponerse demasiado tiempo al sol.



Hidrátese permanentemente.



No deje de tomar sus medicamentos.

BARRANQUILLA