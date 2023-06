La Policía de Turismo tiene listo el dispositivo de seguridad para fortalecer las playas, museos, parques, miradores y demás atracciones turísticas con las que cuenta el departamento del Atlántico.



Durante esta temporada vacacional, los uniformados tendrán la misión adelantar labores de vigilancia y control de los atractivos del departamento, atender labores de información turística, orientar a los turistas y canalizar las quejas que se presentan.

Además, liderarán campañas de prevención de los delitos que debilitan la tranquilidad y convivencia ciudadana. Estas estarán e nfocadas en alertar a la ciudadanía de los riesgos que las normas corren un turista en convertirse en víctima de estafa, hurto entre otros.



También se instalaron puestos de información donde personal de la Policía de Turismo brindará orientación y acompañará a turistas y residentes que visitarán lugares como; Playa Caño Dulce, Playa Santa Verónica, Puerto Velero, entre otros.

Para tener en cuenta

El Departamento de Policía Atlántico recomienda a los seguir turistas algunas recomendaciones como el cuidado de sus objetos personales, no dejar a los niños solos, no exceder los límites de seguridad para el ingreso al mar, controlar el consumo de bebidas embriagantes, si va a conducir vehiculo no ingiera licor.