Limpian calles en la que vecinos habían regado vidrios para evitar peleas entre jóvenes

Cansados de sufrir los estragos de los enfrentamientos a piedra, garrotes y machetes, los residentes de Los Rosales, sur de Barranquilla, han llenado las calles con una gran cantidad de vidrios partidos, con la esperanza de disuadir a los jóvenes que se citan allí para pelear.



(Adempas : Enrique Pérez, el vigilante que inspira y enseña a través de la superación)



Los jóvenes ha tomado sectores como la calle 98 con carrera 9L del barrio Los Rosales, en un campo de batalla.

La situación genera que muchas viviendas sufran daños graves en sus estructuras debido a la tiradera de piedras, lo que ha generado un clima de temor y ansiedad entre los habitantes del sector.



Altamira Nuñez, una habitante del área afectada, expresó su preocupación: "Todo el techo de mi casa lo tienen partido con unos huecos enormes. Uno no duerme bien, no come bien, pasamos es sobresaltados porque eso es recurrente y diario".

Presencia de las autoridades en el sector

Ante esta situación, la comunidad de Los Rosales, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana han unido fuerzas para abordar el problema de manera integral.



Desde la mañana de este miércoles, se ha iniciado un proceso de socialización de programas de prevención que busca crear un frente de seguridad que promueva la colaboración entre los residentes y las autoridades para actuar preventivamente ante el delito.



Además, se implementará una Escuela de Padres para fortalecer el entorno familiar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sector.



La comunidad se ha comprometido a limpiar el área y, en colaboración con las autoridades, llevar a cabo una intervención integral en la zona.



La Policía también se ha comprometido a intensificar los patrullajes en el sector y establecer puntos de observación dinámicos.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70