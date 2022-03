Lido nació en Barranquilla, su idiosincrasia y referentes más marcados son los de una caribeña tradicional.



Su música es un embrujo en donde danzan sus ancestros, el desierto de La Guajira resuena entre los beats que proponen la juntanza de dos mundos, uno ancestral y el otro contemporáneo. Cuando uno ve a esta chica de mirada dura y penetrante posicionarse en el escenario, morderlo, tragárselo a pedazos, entiende por qué y cómo, poco a poco, se fue ganando un espacio indiscutible entre la dura y competitiva escena mundial de las industrias culturales.



Con raperos de barrio agitó la escena local

Hoy te vi sentada en la arena/ hoy te sentí peleando en la marea…



Lido Pimienta se formó bajo nuestro sol tropical mientras su oído se iba educando al son de las olas del Atlántico, el arrullo de nuestra ribera, el sabor de las cantaoras tradicionales y los beats del hip hop. Lido siempre se destacó por la fuerza de su voz y su poderosa actitud en escena, porque, más que cantante, ella es un histrión natural.

La creadora es una de las estrellas invitadas a la XVI edición del Carnaval Internacional de las Artes, que se realizará del 22 al 25 de marzo. El 'bautizo' de Lido en La Cueva se oficiará el 22 a las 5:30 p. m., en ceremonia que garantizará una grata e inolvidable experiencia, en donde la artista demostrará por qué es una de las hijas predilectas de su deidad la música.



Aún la recuerdo con los raperos del barrio agitando la escena local antes de empezar a recorrer los escenarios colombianos al lado de bandas de rock, metal, hip hop y el sexteto palenquero. A los 19 años abandonó la sombra del matarratón llevándose en el corazón todo su folclor, su música y su creatividad a otros territorios, con el sueño intacto del inmigrante que se va con su música a otra parte esperando que el mensaje sea escuchado a plenitud.



No exagero cuando te digo/ pero/ no me falles/ me duele/ No exagero cuando…

Lido se encuentra radicada en Toronto (Canadá), y en la actualidad es sin duda una de las propuestas más relevantes y sólidas de la música contemporánea global. Su acusmática, sus canciones revestidas de lo popular, el drama, la fiesta, la seducción y el elemento social, la han convertido en un fenómeno sin frenos que rota por el mundo. Lido es fresca, una fruta exótica, intrépida, inquieta y creativa.

La carrera musical de Lido inició en 2010, con su álbum Color. Foto: Erin Baiano

Ha colaborado con músicos de diferentes regiones del mundo como Julieta Venegas, El Remolon, Li Saumet, Tego Calderón, ZZK Records y Roar Terror, nombres importantes de la nueva escena y la música de avance. Además, se convirtió en la primera colombiana que compuso y cantó para el Ballet de Nueva York, en la obra ‘Sky to hold’, de la coreógrafa Andrea Miller. Es también la segunda mujer que compuso y cantó para este prestigioso ballet en sus 70 años de historia.



Su primer trabajo discográfico publicado en 2010 se llamó ‘Color’, una bonita pieza que salió en vinilo vía KuDeTa, disquera de Los Ángeles. Se tituló de esa manera por las connotaciones y denotaciones que tiene la palabra. "Color de pigmento, Color de piel, racismo, Color de sentimientos, entonces quería representar un círculo cromático sonoro", señala.



En 2016, su segundo álbum, ‘La Papessa’, ganó el Premio Polaris Prize, reconocimiento musical que se otorga anualmente al mejor LP canadiense, basándose en su mérito artístico, considerado el premio más importante de la música en Canadá. En 2020 fue nominada al Grammy de mejor álbum latino de rock o alternativo por su último trabajo, ‘Miss Colombia’, una serie de poemas cínicos de amor dedicados a su país.



De espíritu libertario, disruptiva, particularmente original en un mundo y en una escena plagada de moldes y de secuencias calcadas, Lido, en sus propias palabras, es música en experimentación constante. Sus temas están plagados de melodías vocales nostálgicas rodeadas de sonidos intensos y energéticos que inspiran a liberarse y a expandir posibilidades de vida, de amor, de muerte y renacimiento en la colaboración pura: “Sin posturas falsas, ni arribismos”. Su propuesta cambia y crece cada día y en estos momentos su intención es compartir vibraciones positivas y desconectarse de cualquier título o rótulo con el que la quieran etiquetar, ella prefiere ir a contra corriente, prefiere crear su propio movimiento. Podríamos imaginar cómo es un día normal en la vida de la artista cuando no está en medio de una importante gira, grabando o acudiendo a algunos de los múltiples compromisos que acarrea el hecho de convertirse en un referente.

La cantante Lido Pimienta Foto: Archivo particular

Cotidianidad y procesos creativos

"Mis días son muy normales, me levanto a las 6 a. m. a revisar mis mails y organizarme para el resto del día que consiste en el cuidado de mis hijos, llevarlos a la escuela. Luego volver a casa y grabar o pintar, depende de cómo me sienta. Lo que nace se va desarrollando, en mis canciones la melodía llega a mí y si me gusta lo que salga lo grabo. No pienso en términos de 'Bueno, ahora voy a hacer una canción de amor' no es como yo funciono", señala.



La autora del álbum Miss Colombia, considerado como uno de los más sorprendentes del año, hace una música comprometida que aborda temas tan importantes como la política del género, la invisibilización de las minorías y la diáspora latina, tiene claro lo que significan la identidad y las raíces.



“He viajado por Colombia con mi estudio portátil y he grabado sonidos ambiente con mis primas que son wayú, cantando y tocando en el desierto. Desde La Guajira pude seguir descubriendo mi sonido e independizarme de la noción de que soy representante de la nueva cumbia. No me gustan las etiquetas, la música es libre y hay que siempre experimentar y evitar estereotipos”.



Eso que tú haces/ eso que tú haces/ eso que tú haces/ no es amor/ no es amor…



Hace varios años me contó que trabajaba con Michael Ramey, un productor de Ee. UU. conocido en la escena indie como ‘Golden Death Music’. Él desde EE. UU., ella desde Canadá, conectados vía internet se comunicaban y ella le enviaba las maquetas de su grabación y él le enviaba de vuelta el material editado con algunos cambios, y así sucesivamente.



“No tengo ninguna fórmula, sólo voy haciendo y se va desarrollando con el tiempo hasta que esté lista la canción”.

Lido Pimienta ha publicado tres larga duración en su carrera. El último de ellos es 'Miss Colombia', que fue lanzado en abril de 2020. Foto: David D. Barajas

Frentera como ninguna y alejada

completamente del mainstream

Aún recuerdo con nitidez la primera vez que la escuché cantar en la sala de un tertuliadero a donde asistían unos pocos amigos, en la casa del librero, allí rodeados de libros, CD's y caratulas de álbumes, los primeros viernes de cada mes, en ese lugar ocurría la poesía, la música, los jams… Cuando dejó escapar ese chorro de voz, dulce, poderoso, controlado, armónico, con el que dejó más que claro, que podía hacer lo que se le vinera en gana con él, todos los presentes quedamos boquiabiertos. "Demasiado talento para esta ciudad y para este país; si no escapa, si no huye de aquí, probablemente se la trague la indiferencia de este lugar arribista y clasista hasta los tuétanos", pensé.



Frentera como ninguna y alejada completamente del mainstream, a Lido no le tiembla el pulso para enfrentar a los consentidos de la industria, porque ella no es la que hace temas con J Balvin, más bien, es la que se mete en sus redes para decirle sin titubeos que él no es un artista, sino un "entertainer, stay in your lane".



Algunos claros y otros oscuros de este camino.

"Todo es bueno. De lo más especial, una fan mexicana de 19 años me escribió y me dijo que gracias a mi canción tuvo la fortaleza para salir del clóset. Todo es bueno, pero si mides la gente que conoces y la 'farsándula' que le toca mamarse a uno en esto, la gente que no quiere que uno avance y que te critican por verte diferente, tener ideologías distintas y eso, lo más especial es que mucha gente más sí te apoya, sí te entiende, sin tener que explicarles qué es lo que haces y por qué", relata.



Mujer, sudamericana, indígena, negra, morena, inmigrante, pero por sobre todas esas casillas y etiquetas, Lido es un ser humano creativo, una madre protectora, una artista integral con un discurso claro que ausculta el poder, a los sistémicos y estructurales comportamientos normalizados como el machismo, el clasismo, el arribismo y el racismo. Todo lo que ella sintió, todo lo que ella vivió, de todo lo que ella presintió, la llevaron a este extraordinario momento en el que se puede dedicar en cuerpo y alma a hacer y a grabar música, a rodar en interminables giras, a tomar fotos, porque eso que ella hace, eso que ella hace por la música, por su género, por sus raíces, porque eso que ella hace, es amor…



Todo lo que yo sentí/ todo lo que yo viví/ De todo lo que presentí/ ya no me queda nada/ Por todo lo que yo sufrí/ por todo lo que yo aprendí/ De todo lo que? yo ?te ?di/ ya no? me queda nada…





Carlos Polo

Especial para El TIEMPO

Barranquilla

