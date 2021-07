Líder del ‘cartel de la libranza’ podría quedar en libertad

Este martes 13 de julio a las 9 a.m. podría quedar en libertad Delvis Sujey Medina Herrera, ante la insistencia de su defensa de imponer recursos judiciales para evitar pagar arresto por su supuesta responsabilidad en la estafa de 1.6 billones de pesos a de 6.000 familias.(También: El drama de una familia que busca a su sobrino ‘vivo o muerto’)

“Estamos haciendo un llamado a la administración de justicia a que no participe de este juego a la impunidad, a la injusticia porque al costoso bufete de abogados que la defienden no le interesa a cuántos jueces tengan que llegar, audiencias que pedir, ni qué tan grande sea el desgaste de la justicia pero su fin único que es dejarla en libertad a pesar de sus actos ilícitos. Ella se debe defender desde un centro carcelario, no desde su casa ni en libertad porque las víctimas consideramos que tiene formas de manipular el proceso o fugarse. Por eso se pide mantener la medida cautelar de detención preventiva intramural”, indicó la representante de las víctimas, Martha Patricia Gil, a través de un comunicado de prensa.



Gil sostiene que Medina ya aceptó parcialmente algunos de los cargos que se la imputan como son concierto para delinquir, falsedad de documento privado en modalidad continuada, estafa agravada en modalidad continuada, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de recursos producto de la captación y enriquecimiento ilícito de particulares.



La audiencia de acusación está fijada para el próximo 19 de julio pero las víctimas de la estafa, temen que este martes 13 de julio logre alguna maniobra que la deje en libertad poniendo en peligro el desarrollo del proceso.



Los abogados de Delvis piden a los jueces que le permitan estar en detención domiciliaria y no intramural, lo cual negó la justicia el lunes 6 de julio.



Entonces solicitaron ante otro juzgado una nueva audiencia para que la dejen en libertad, la cual será este martes 13 de julio.



“Estamos indignados y con tanto dolor porque no temenos cómo pagar semejantes abogados que ella sí paga con nuestra plata, la que nos estafaron, sólo para burlar la justicia y que no nos restituyan nuestros derechos”, dijo una de las víctimas de la estafa.



Entre los años 2.014 al 2.016 la comercializadora Elite International Americas SAS captó dinero del público con papeles de libranzas que en muchos casos fueron falsificados y adulterados, en compañía de una organización que obtenía dichas libranzas a través de una serie de cooperativas que usaron como fachada para cometer ilícitos.

