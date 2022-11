El juego de la pelota caliente está tan arraigado en el Caribe colombiano que se siente en la vida cotidiana de cualquier habitante de la región, desde el lenguaje, el baile, la música, el patrimonio y hasta en su economía familiar.



Así se desprende del trabajo investigativo realizado durante 10 años por Bertha Arnedo Redondo (Ph.D. en Comunicación) y Felipe Merlano De la Ossa (profesor universitario, dirigente gremial y deportivo, y funcionario estatal), quienes recopilan en nueve capítulos esa relación sencilla y a la vez compleja del béisbol con la cultura caribeña. El libro se llama 'Nueve innings'.

Acción del juego entre Caimanes de Barranquilla y Toros de Sincelejo, en el estadio Édgar Rentería. Foto: Agencia KRONOS

Según el historiador cubano Félix Julio Alfonso López, se trata de “... un libro entrañable y conmovedor, diferente a lo que usualmente se publica sobre deportes en nuestros países. Es un texto pulcramente diseñado como un diamante de béisbol, finamente bordado como un lanzamiento en curva (bajita y afuera) y elegantemente escrito como un jonrón con las bases llenas, que seduce al lector por su dinamismo y sinceridad”.



Acudiendo al lenguaje simbólico y en el terreno de las alegorías, el libro está estructurado en nueve capítulos, que se denominan ‘innings’, en los que se estudia y analiza: el béisbol en una sociedad multicultural.



Asismismo, una ciudad de béisbol, historia de libros sobre juegos y deportes, a Cartagena llega un barco cargado de bates, bolas y manillas, tirando pelota de la buena, rectas y curvas en la gran pantalla, se ponchó con bola afuera, un diamante de razas y colores, sueños que se cumplen con el béisbol y un patrimonio con templo y pentágono.

El origen

Entre los temas abordados por los autores se encuentra una reconstrucción del origen e historia del béisbol en Colombia, destacándose el papel de instituciones como la Universidad de Cartagena, los ingenios Balmaceda (Maríalabaja) y Sincerín.



También, las familias que fueron pioneras de esta disciplina como Román, Vélez, Segrera, Zúñiga Ángel, así como la influencia de los inmigrantes cubanos llegados a los territorios del Gran Bolívar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.



“La metodología utilizada para escribir lo recolectado y organizado durante el decenio investigativo, incluyó conversaciones, entrevistas, consultas, revisiones bibliográficas, lecturas, reconocimiento fotográfico, recorrido por estadios y canchas de entrenamientos, asistencias a torneos y experiencias etnográficas”, señaló la investigadora Bertha Arnedo Redondo.



Por su parte, Felipe Merlano reconoció el privilegio de haber contado con la colaboración en este trabajo de conocedores de béisbol, dirigentes deportivos, peloteros, entrenadores, periodistas, padres de familia, aficionados y amigos.

Música y béisbol

Los Caimanes de Barranquilla son la novena con más títulos en el béisbol colombiano, 12 en total. Foto: VANEXA ROMERO

Uno de los capítulos aborda esa íntima y cercana relación entre la música y el béisbol, que se presenta con frecuencia en los diferentes países donde se practica este deporte.



Esa relación implica narrar historias, relatar hazañas, exaltar carreras, componer himnos, contar parodias con picardías, y establecer alegorías y metáforas sobre personajes, hechos y situaciones.



En el caso colombiano en este trabajo, se relacionan piezas musicales desde 1947 hasta 2022, algunas de las cuales son revelaciones para los aficionados al béisbol y a la música.



Autores como Bertha Delgado Iglesias ('Para Caracas se fueron los peloteros'), de Julián Machado ('Las cosas de Goya'), Pacho Galán ('Vé lo que haces y el Negrito Viroli'), Lucho Pérez ('El Getsemanicense'), Catalino Parra ('Cartagena es bonito'), Mr Black ('El amuleto'), entre otros, son referenciados en el cuarto innings (capítulo).

La jerga

En el sexto, se analiza la influencia de la jerga beisbolera en el habla de los habitantes de los territorios caribeños: Cuba, Dominicana, Venezuela y el Caribe colombiano.



Frases como: ‘estás en tres y dos’, ‘eres out por regla’, ‘me cogieron fuera de base’, ‘batear por las dos bandas’, ‘entre la rubia y la morena’, ‘botó la gorra’, ‘quieto en primera’, ‘se fueron de roletazo’,’bomboncito al pitcher’, entre muchas otras.



El juego finaliza en el noveno innings explorando el concepto de patrimonio cultural deportivo, un tema sobre el cual existe muy poca literatura en América Latina.



Sin embargo, en el Caribe colombiano, el béisbol es el deporte más arraigado y el de mayor influencia en la construcción de la identidad de sus pobladores, por lo que no resulta extraño verificar la existencia de un patrimonio cultural material alrededor del béisbol como en efecto lo es el estadio Once de Noviembre - Abel Leal Díaz, distinguido en 1948 con el premio nacional de ingeniería y declarado en 1995 como Monumento Nacional (Bien de Interés Cultural- BIC de la nación).



Desde el Observatorio del Patrimonio Cultural de la Universidad de Cartagena, la investigadora Arnedo realiza una estrategia para lograr la patrimonialización del béisbol; esto es, lograr que la cultura del béisbol sea incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolívar. Esta estrategia se identifica bajo la denominación del proyecto ‘Pentágono’.