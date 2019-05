12 menores señalados de abusar a niña en Atlántico quedaron libres

Los doce menores de edad señalados de estar involucrados en el abuso sexual a una niña de 13 años en el municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, quedaron en libertad por decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías de Barranquilla, seis de ellos por considerarse que son inimputables por no sobrepasar los 14 años, y los otros seis por no tener antecedentes judiciales y no ser vistos como una amenaza para la sociedad.



De acuerdo con la Policía, el acto sexual violento contra la niña ocurrió en ese municipio atlanticense el pasado 20 de julio del 2018 cuando esta tenía 12 años.

El seguimiento a los implicados, según las autoridades, duró alrededor de 9 meses, tiempo durante el cual se realizaron pruebas y estudios especializados para dar con los responsables de este hecho condenado por la comunidad.



A los apresados también los dejaron en libertad, pero no los declararon absueltos de la investigación, la cual continúa para esclarecer aún más los hechos.



Se conoce que los menores involucrados en este grave hecho accedieron a la niña y grabaron los actos inapropiados.



Durante este año, en Atlántico, se han capturado 13 personas por delitos relacionados con la integridad sexual de las personas, según la Policía del departamento.



Mientras tanto, en Campo de la Cruz continúa el hermetismo por parte de las autoridades, pese a que en el municipio se especule sobre que los menores y la víctima estudian en el mismo colegio, aunque el caso ocurrió en una vivienda particular.

No aceptan cargos

Entre los elementos materiales probatorios presentados ante el juez, la delegada de la Fiscalía 23 seccional dio traslado de la denuncia de la menor, entrevista con sicólogo forense y también hizo referencia a un video que presuntamente había sido filmado por los menores.



Por su parte, los menores no aceptaron cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y pornografía con persona menor de 18 años.



Sobre un internamiento preventivo pedido por la delegada del ente acusador, la defensa de los menores explicó que “la medida no era necesaria ni proporcional a los hechos cometidos”. Los menores son defendidos por los abogados Ángel Vásquez Herazo, Danilo Rojano y Andrés Gutiérrez Miranda,



Luego de escuchar los argumentos de las partes, la juez señaló que no se cumplían los fines constitucionales para la medida e impuso medida no privativa de la libertad a los menores involucrados.



“Los menores deberán presentarse ante un juez y ante la Fiscalía cada vez que estos los requieran; no podrán salir del país y no se podrán comunicar con la víctima y sus padres”, explicó la juez al concederle la libertad a los procesados.



Los menores contarán con apoyo sicosocial de especialistas, al igual que la víctima para el restablecimiento de sus derechos y deberes.



En su decisión, la togada remitió oficios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para que supervise el acompañamiento a los menores infractores y a la víctima.

BARRANQUILLA