Toque de queda y ley seca en Barranquilla en carnavales

Los días 13, 14 y 15 de febrero, en que normalmente se celebraba el Carnaval 2021, el Distrito anunció que habrá toque de queda y ley seca.



En ese sentido, se restringirá la circulación y quedará prohibido el expendio y consumo de licor en Barranquilla desde las 6:00 p.m. del día sábado 13 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes 15 de febrero.



La medida busca preservar la vida de los barranquilleros y mitigar los riesgos de contagio por Covid-19.

De igual manera, el Distrito recordó que no habrá días cívicos, como era costumbre por esta época. Los días lunes 15 y martes de 16 de febrero no serán festivos.



Los anuncios los hizo el alcalde Jaime Pumarejo Heins, durante una alocución en la que estuvo acompañado del comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Diego Rosero, y los secretarios de Salud y Cultura, Humberto Mendoza y María Teresa Fernández.



(Lea también: El negocio de la ropa de segunda toma fuerza en Barranquilla)



El alcalde citó los estudios de seroprevalencia y estimaciones de la Alcaldía, según las cuales, más del 60 por ciento de la población ya tuvo el virus; dijo que la ciudad está preparada clínicamente para atender de mejor forma la pandemia, y que la aplicación de la vacuna, para la cual el Distrito está actualizando todas las bases de datos, será la llave que cierre este ciclo.



Pero “el peligro no se ha ido todavía y debemos seguir cuidándonos”. Este -reiteró- “no es momento de hacer fiestas”.

“No habrá Carnaval, ni siquiera de manera virtual”

Durante la intervención el mandatario fue enfático en que “este año no habrá Carnaval, ni siquiera de manera virtual”, como lo decidió el Distrito hace unos meses, porque “la vida está por encima de todo”.



El Gobierno distrital, sin embargo, no descuidó “ni a la tradición ni a los hacedores”, en el marco de lo cual la secretaria de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández, señaló que la bolsa de estímulos benefició, mediante convocatoria pública, más de 600 proyectos que hoy conforman la agenda de conmemorativa del Carnaval.

El alcalde Jaime Pumarejo, los secretarios de Salud y Cultura, Humberto Mendoza y María Teresa Fernández y del comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Diego Rosero. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

La idea, según dijo, es que los barranquilleros se acerquen a la tradición y vivan en sus casas las raíces de este patrimonio cultural sin los riesgos que presentan las celebraciones.

Llegan más policias

El comandante de la Policía, brigadier general Diego Rosero, dijo que están preparados para estos dos siguientes fines de semana, con el refuerzo de 400 hombres que llegan de Bogotá y que estarán en las calles las 24 horas del día.



“Lo más importante es que todos tomemos conciencia de que nos quedemos en casa, y que las celebraciones hoy en día no se pueden hacer”, dijo. Su llamado fue “a permanecer tranquilos en casa y esperar la pronta vacunación”.

Lea más noticias de Colombia

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla