En los municipios de Santo Tomas, Sabanalarga, Sabanagrande y Malambo las autoridades del Atlántico dispusieron la implementación de la Ley Seca durante la celebración del Jueves y Viernes Santo.



(Además: Atlántico: la Semana Santa se vive en Usiacurí con su tradicional Viacrucis)



La medida busca mantener los niveles de seguridad y tranquilidad de los habitantes de estos municipios, mediante el control a los establecimientos comerciales que colocan equipos de sonido y picos a alto volumen para vender licor.

Durante las horas que prevalezca la medida, queda prohibida la venta, distribución, transporte, expendio y porte de bebidas alcohólicas. Además del control a los equipos de sonido.



En el municipio de Santo Tomás, que es uno de los más concurridos el Viernes Santo por la procesión de los penitentes, la Ley Seca regirá Jueves y Viernes Santo, entre las 5:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente.



(También: Plan éxodo en Barranquilla: estiman movilización de 130 mil vehículos)



Las autoridades reportaron que negocios como cantinas, tiendas, billares y licorerías, podrán atender al público ambos días, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El sábado y domingo el horario será de 8 a.m. a 1:00 a. m. del día siguiente.



En Sabanalarga, otro de los municipios concurridos por la celebración de la Semana Santa, declarada patrimonio de la Nación, la medida entra a las 12:00 a.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del sábado.



Mientras que en Sabanagrande los controles y restricciones a la venta de licor rige desde las 12 a.m. del Viernes Santo hasta las 6:00 a.m. de este sábado.

Y en Malambo, área metropolitana de Barranquilla, la Ley Seca rige desde hoy hasta el sábado a las 6:00 a.m.



Cabe recordar que en esta municipalidad los problemas de sicariato y atraco están desbordado, por lo que la Policía Metropolitana tiene un plan especial en esta zona del departamento.

En Twitter:@leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente escríbeme a leoher@eltiempo.com