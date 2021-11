Hombre que le disparó a su expareja en Barranquilla quedará libre

Más de tres meses permaneció hospitalizada bajo observación médica Anthia Amador como consecuencia de tres disparos que le propinó su expareja sentimental.



La mujer, de 40 años de edad, que apenas se repone de las heridas e impacto psicológico que le provocó el brutal ataque, ahora está presa del miedo al saber el que hombre que por poco la mata recobrará en los próximos días la libertad por vencimiento de términos.

El caso que se registró el pasado 24 de junio en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, en el apartamento donde vivía Amador con sus tres hijos tras separarse Rolando Caro López, luego de una relación de cuatro años, en la que asegura fue víctima de violencia intrafamiliar.



“Me maltrataba, porque era muy celoso, no me dejaba trabajar. Ya me había ido de la casa pero luego regresaba, esta vez había decidido dejarlo para siempre”, dice.

Ella cuenta que el hombre le había advertido que si se iba de la casa la mataba. Esa noche hizo real su amenaza: la las 7:30 p.m. llegó a su apartamento y le propino tres tiros. Un en la espalda, otro en el vientre y un tercero en la cabeza.



En la misma acción le pegó dos tiros a Elías Amador, hermano de la víctima, quien intentó defenderla.

Una semana después Caro fue capturado y detenido en unos calabozos del barrio Hipódromo de Soledad, es decir, nunca fue trasladado a una cárcel.



Amador cuenta que recibió 14 operaciones y le tocó realizar terapias para volver hablar y caminar. Estuvo casi dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Estoy viva por la misericordia de Dios, en el solo pulmón me hicieron siete operaciones”, cuenta.

Se vencieron los términos y quedará libre

La angustia de la mujer se desató al ir a la Fiscalía averiguar que iba el proceso, señalando que quería que se hiciera justicia. Su sorpresa fue cuando un fiscal le explicó que por vencimiento de términos el hombre recobraría la libertad en los próximos días.



“Me dijo que mi caso era una 'simple' tentativa de feminicidio y me mostró que tenía muchos expedientes con casos similares”, contó Amador en tono desolado, el denunciar que el mismo fiscal le recomendó que se fuera de la ciudad.

Sigue mandando mensajes desde la cárcel

El miedo de ella es que el hombre una vez salga la vuelva atacar. “Varias veces me amenazó con lanzarle una granada a la casa de mi familia”, manifiesta ella en medio de la conmoción que le genera hablar del tema.



Desde los calabozos donde se encuentra el hombre ha enviado mensajes confesando su arrepentimiento y anhelos de volver a estar juntos Anthia como una familia. En los mensajes manda dibujos de ella.



La víctima asegura que si su expareja recupera la libertad, ella y su familia están en peligro. “Me dijo que me mataba o alguno de mi familia si lo dejaba”, puntualizó la mujer, que solo pide que se haga justicia y que la ayuden a mudarse fuera de la ciudad para comenzar una nueva vida con sus hijos.

BARRANQUILLA

