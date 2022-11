Los habitantes de Los Péndales y Arroyo de Piedra, en Luruaco (Atlántico) no ocultan su indignación cuando pasan por los centro de salud que fueron ampliados y modernizados, pero que permanecen cerrados porque no tienen energía eléctrica.



Estas instalaciones fueron remodeladas por la Gobernación del Atlántico, que realizó una millonaria inversión en infraestructura, equipos y personal, pero solo uno funciona a medias, mientras que el otro está cerrado.

Es decir que las instalaciones eran prácticamente unos 'elefantes blancos' puesto que no están cumpliendo la labor social para la que habían sido modernizadas.



La situación afecta a los usuarios en estos pueblos, como quiera que no pueden acceder al servicio de calidad, y deben viajar a la cabecera municipal o capital del departamento a recibir atención médica.



Los Péndales y Arroyo de Piedra son pueblos pobres, cuya actividad económica gira en torno a la agricultura, sector golpeado por la pandemia de covid-19 y ahora por la ola invernal.



Los centro médicos están bajo la administración del Hospital Municipal de Luruaco, cuyo gerente José Molinares no atendió los llamado de EL TIEMPO para que explicara la situación.

Gobernadora piden que se pongan de acuerdo

La situación llamó la atención de la Gobernadora Elsa Noguera, quien estuvo en los dos centros de salud y los encontró a oscuras.



Noguera dotó con equipos a estos centros médicos hace unos ocho meses, dentro del plan de modernización de la infraestructura hospitalaria que realiza su administración.



“Recorrimos los puestos de salud que entregamos en Arroyo de Piedra y Los Péndales, encontrando que no funcionan porque no tienen electricidad. Le pido a Aire y a la Gerencia del Hospital que se pongan de acuerdo para poner este servicio que tanto necesita la gente”, subraya la mandataria en su cuenta de Twitter.

'Incumplieron los pagos' : Air-e

La empresa Air-e informó que la deuda del sector salud de Luruaco es del orden de los 704 millones de pesos.



Frente a la situación, la empresa informó que logró que se firmara un acuerdo de pago que permita energizar el proyecto del puesto de salud de Los Péndales y saldar otras deudas pendientes desde hace varios meses.

El Gerente de Air-e Ramiro Castilla dijo que se logró un acuerdo para que el municipio hiciera un abono a la deuda y de esta forma poder restablecer el servicio.



La idea es que el próximo dos de diciembre las instalaciones eléctricas de estos centros hospitalarias sea energizadas por Air-e y de esta forma comiencen a ofrecer los servicios y cumplir su función social.

