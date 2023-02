Carlos Rojas no oculta su sorpresa y a la vez preocupación por el caso que está viviendo en estos momentos, al ser suplantado para hacer un millonario préstamo a una entidad bancaria.



(Además: Los cierres en el Centro de Barranquilla desde hoy por eventos del Carnaval)



Rojas es un profesional en negocios internacionales que labora en una importante universidad de Barranquilla.

Cuenta que tiene una suscripción a Datacredio, en donde de manera permanente monitorea sus estados financieros.



(También: Plantón frente a la Policía de Barranquilla por caso de joven herido a bala)



Con sorpresa recibió ayer una notificación en la que se le informaba sobre la apertura de un nuevo producto en el Banco de Bogotá.



“Hace seis meses que no hago ningún tipo de solicitud a los bancos, sea de cuenta, tarjetas y menos de créditos. Tampoco tengo relación comercial con esa entidad bancaria”, contó a EL TIEMPO.



Rojas llamó al banco averiguar sobre el supuesto producto que él había abierto en la entidad. Su sorpresa fue mayúscula cuando le informaron que además de la cuenta de ahorros tenía desembolsado un crédito por 24 millones de pesos desde el seis de febrero.



(Lea: Predial Barranquilla: ¿cómo descargarlo y cuáles son las multas por no pagarlo?)



“De inmediato coloqué la denuncia en el banco, que me tomaron la queja e iniciaron la investigación”, cuenta Rojas que además fue a la Fiscalía donde interpuso una denuncia por suplantación de identidad.



Lo que más le extraña y de paso preocupa es que para solicitar cualquier tipo de producto en una entidad bancaria se deben surtir un gran número de trámites que van desde huellas, firmas, entrega de copia de cédula y hasta posar ante una cámara para fotos.



“Aquí nada de eso. Me preocupa que esto que me está pasando le ocurra también a otras personas. 24 millones de pesos no son las gran fortuna, pero deberlos si y pagarlos más”, puntualizó Rojas quien está a la espera de la reacción del banco y la Fiscalía a esta denuncia.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista EL TIEMPO

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com